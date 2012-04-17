〔美国个股〕诺亚和易居中国拟联手发起一地产基金,规模或超百亿元

国际油市：超低含硫量柴油与500ppm柴油价差收窄
路透新加坡2月20日 - 超低含硫柴油及含硫量500ppm柴油的价差周一从上周五的每桶0.51美元收窄至0.47美元，交易员表示，因后者的需求胜过前者。
路透上海4月17日电---中国诺亚财富(NOAH.N)和易居中国EJ.N正联手筹划设立一只房地产基金,基金规模预计达到甚至超过100亿元人民币.
诺亚公司相关人士介绍称,此次双方计划联手推出的TOP50地产母基金将从国内排名前五十位的房地产企业中选择基石投资人,基金的其余资本拟向民间募集,基金管理人是诺亚财富旗下的基金管理公司歌斐.
他预计,上述计划仍在准备和各方沟通中,希望能在未来1-2个季度内启动募集.未来基金所投资的项目将从国内前五十位的地产商推荐的项目中选择.
他指出,建立地产基金,一来可以降低国内房地产开发商过度依赖银行贷款的窘境,降低市场风险;二是国内宏观调控正推动地产业优胜劣汰,基金与优秀地产公司的合作,亦有助于整个市场长期健康稳健的发展.
中国这场"史上最严"的房地产调控已持续近两年,房地产开发商的融资途径已受到严格限制,不少开发商面临资金链断裂的风险,浙江杭州一小型房企--金星房地产开发公司近日向法院申请破产.(完)
--发稿 林琦; 审校 曾祥进
路透新加坡2月20日 - 超低含硫柴油及含硫量500ppm柴油的价差周一从上周五的每桶0.51美元收窄至0.47美元，交易员表示，因后者的需求胜过前者。
路透新加坡2月20日 - 马来西亚棕榈油期货周一连续第三天下滑，跌至11月中旬以来低位；需求迟缓及预计供给增加，均压抑盘势。
路透2月20日 - 东南亚股市周一在清淡市况中多数收涨，反映亚股的温和涨势，在本周多位美联储官员陆续发表演说之前，投资者态度谨慎。 美国克利夫兰联邦储备银行总裁梅斯特(Loretta Mester)周一称，如果经济保持目前的表现，她认为此时可以升息。 菲律宾股市 上涨0.5%，因投资者逢低抢进，总成交量为30日均值的约73%。 菲律宾披索兑美元 稍早时贬值至逾10年最低，损及外资以美元计价的回报率。 泰国股市 攀升，能源股和基本金属股受惠于美元下跌而上涨，带动大盘走扬。 印尼股市 收高0.2%，由能源股和消费循环股领涨。 新加坡股市 下跌0.4%，受到工业股下滑拖累，例如Jardine Matheson控股 下跌了1.7%。 星展集团 和大华银行 分别下跌0.5%和0.3%。 1031 GMT，MSCI