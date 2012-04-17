〔中国外贸〕二季度外贸形势还会进一步好转,今年目标可实现--商务部

路透北京4月17日电---中国商务部发言人沈丹阳周二表示,预计二季度外贸形势还会进一步好转,今年的外贸目标可以实现.

他在新闻发布会上并称,去年8月以来的贸易下滑趋势已得到遏制并趋于平稳,但外贸形势仍不容乐观.