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货币新闻 | 2012年 4月 17日 星期二 10:40 BJT

〔中国外贸〕二季度外贸形势还会进一步好转,今年目标可实现--商务部

路透北京4月17日电---中国商务部发言人沈丹阳周二表示,预计二季度外贸形势还会进一步好转,今年的外贸目标可以实现.

他在新闻发布会上并称,去年8月以来的贸易下滑趋势已得到遏制并趋于平稳,但外贸形势仍不容乐观.

他并称,扩大汇率浮动幅度有利于打破单边升值及防止异常外汇流动,但会对外贸企业带来一定影响.

"未来人民币走势或更难判断,这将对企业带来一定挑战."他称.

中国3月实现贸易顺差53.5亿美元,出口同比增长8.9%,进口同比增长5.3%.[ID:nSB1478196]

发布会并公布,中国3月份全国实际使用外资(FDI)金额117.57亿美元,同比下降6.1%.[ID:nSB1491008](完)

--发稿 尹嫄婷; 撰写 张胜男; 审校 黄凯

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