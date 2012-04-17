〔中国外贸〕二季度外贸形势还会进一步好转,今年目标可实现--商务部

美国各类经济指标总览--2017/2/20
当前值 前次值 失业率(%) 4.8 (1月) 4.7 (12月) 非农业就业岗位(万) 增加22.7 (1月) 增加15.7 (12月修正值) 平均时薪(%) +0.1 (1月) +0.2 (12月修正值) 消费者物价指数(CPI)(%) +0.3 (12月) +0.2 (11月) 不包括食品和能源核心CPI(%) +0.3 (1月) +0.2 (12月) 实质所得(%)
路透北京4月17日电---中国商务部发言人沈丹阳周二表示,预计二季度外贸形势还会进一步好转,今年的外贸目标可以实现.
他在新闻发布会上并称,去年8月以来的贸易下滑趋势已得到遏制并趋于平稳,但外贸形势仍不容乐观.
他并称,扩大汇率浮动幅度有利于打破单边升值及防止异常外汇流动,但会对外贸企业带来一定影响.
"未来人民币走势或更难判断,这将对企业带来一定挑战."他称.
中国3月实现贸易顺差53.5亿美元,出口同比增长8.9%,进口同比增长5.3%.[ID:nSB1478196]
发布会并公布,中国3月份全国实际使用外资(FDI)金额117.57亿美元,同比下降6.1%.[ID:nSB1491008](完)
--发稿 尹嫄婷; 撰写 张胜男; 审校 黄凯
当前值 前次值 失业率(%) 4.8 (1月) 4.7 (12月) 非农业就业岗位(万) 增加22.7 (1月) 增加15.7 (12月修正值) 平均时薪(%) +0.1 (1月) +0.2 (12月修正值) 消费者物价指数(CPI)(%) +0.3 (12月) +0.2 (11月) 不包括食品和能源核心CPI(%) +0.3 (1月) +0.2 (12月) 实质所得(%)
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
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