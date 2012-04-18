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亚洲 | 2012年 4月 18日 星期三 08:07 BJT

****主要国家经济指标预测--4月18日****

路透4月18日电---以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程:

GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值

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0800 欧元区经常帐(未经季节调整)(亿欧元) 2月 -- 赤字123

(经季节调整)(亿欧元) -- 盈余45

0800 欧元区净投资流动(亿欧元) 2月 -- 流出531

0830 英国央行投票情况(升息-不变-降息) 4月 0-9-0 0-9-0

(维持量化宽松规模-提高规模) -- 7-2

0830 英国请领失业金人数(万人) 3月 增加0.7 增加0.72

按国际劳工组织(ILO)标准计算的失业率

截止2月的三个月 8.4% 8.4%

0900 瑞士ZEW投资者信心指数 4月 -- 0

1100 美国抵押贷款指数 4月13日当周 -- 678.8

再融资指数 -- 3,467.3

2245 新西兰消费者物价指数(CPI)(较前季) 第一季 +0.6% -0.3%

(较上年同期) -1.6% +1.8%

2330 日本路透短观调查制造业景气判断指数 4月 -- 正2

2350 日本投资外国债券(亿日圆) 前周 -- 卖超19,052

外资投资日本股市(亿日圆) -- 买超551

2350 日本贸易收支(亿日圆) 3月 逆差2,200 顺差329

出口(较上年同期) 持平 -2.7%

进口(较上年同期) +6.5% +9.2%

附:主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表:

GMT时间 经济指标/活动 公布时段 现值 预估值

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4月17日(二)

0130 澳洲新车销售(较前月) 3月 +0.4% --

0300 海外投资者持有新西兰公债比重 3月 57.8% --

0430 日本工业生产(较前月) 2月修正值 -1.6% --

产能利用率指数(较前月) -1.7% --

0500 日本消费者信心指数 3月 40.3 --

0830 英国消费者物价指数(CPI)(较前月) 3月 +0.3% +0.3%

(较上年同期) +3.5% +3.5%

零售物价指数(RPI)(较前月) +0.4% +0.4%

(较上年同期) +3.6% +3.6%

扣除抵押贷款的RPI(较前月) +0.4% +0.4%

(较上年同期) +3.7% +3.7%

0900 欧元区消费者物价调和指数(HICP)(较前月) 3月终值 +1.3% +1.2%

(较上年同期) +2.7% +2.6%

扣除食品和能源的核心HICP(较前月) +1.3% +1.3%

(较上年同期) +1.9% +1.6%

0900 德国ZEW景气判断指数 4月 正23.4 正20.0

现况指数 正40.7 正35.3

1145 美国ICSC/高盛连锁店销售(较前周) 4月14日当周 -1.0% --

1230 美国房屋开工年率(万户) 3月 65.4 70.5

建筑许可年率(万户) 74.7 71.0

1230 加拿大制造业销售 2月 -0.3% -0.5%

1255 美国Redbook连锁店销售(较上年同期) 4月14日当周 3.0% --

1300 加拿大央行利率决定 1.00% 1.00%

1315 美国工业生产(较前月) 3月 0.0% +0.3%

产能利用率 78.6% 78.6% (完)

--整理 洪曦; 审校 蔡美珍

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