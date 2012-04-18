主要国家经济指标预测--4月18日****

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
路透4月18日电---以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程:
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值
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0800 欧元区经常帐(未经季节调整)(亿欧元) 2月 -- 赤字123
(经季节调整)(亿欧元) -- 盈余45
0800 欧元区净投资流动(亿欧元) 2月 -- 流出531
0830 英国央行投票情况(升息-不变-降息) 4月 0-9-0 0-9-0
(维持量化宽松规模-提高规模) -- 7-2
0830 英国请领失业金人数(万人) 3月 增加0.7 增加0.72
按国际劳工组织(ILO)标准计算的失业率
截止2月的三个月 8.4% 8.4%
0900 瑞士ZEW投资者信心指数 4月 -- 0
1100 美国抵押贷款指数 4月13日当周 -- 678.8
再融资指数 -- 3,467.3
2245 新西兰消费者物价指数(CPI)(较前季) 第一季 +0.6% -0.3%
(较上年同期) -1.6% +1.8%
2330 日本路透短观调查制造业景气判断指数 4月 -- 正2
2350 日本投资外国债券(亿日圆) 前周 -- 卖超19,052
外资投资日本股市(亿日圆) -- 买超551
2350 日本贸易收支(亿日圆) 3月 逆差2,200 顺差329
出口(较上年同期) 持平 -2.7%
进口(较上年同期) +6.5% +9.2%
附:主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表:
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 现值 预估值
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4月17日(二)
0130 澳洲新车销售(较前月) 3月 +0.4% --
0300 海外投资者持有新西兰公债比重 3月 57.8% --
0430 日本工业生产(较前月) 2月修正值 -1.6% --
产能利用率指数(较前月) -1.7% --
0500 日本消费者信心指数 3月 40.3 --
0830 英国消费者物价指数(CPI)(较前月) 3月 +0.3% +0.3%
(较上年同期) +3.5% +3.5%
零售物价指数(RPI)(较前月) +0.4% +0.4%
(较上年同期) +3.6% +3.6%
扣除抵押贷款的RPI(较前月) +0.4% +0.4%
(较上年同期) +3.7% +3.7%
0900 欧元区消费者物价调和指数(HICP)(较前月) 3月终值 +1.3% +1.2%
(较上年同期) +2.7% +2.6%
扣除食品和能源的核心HICP(较前月) +1.3% +1.3%
(较上年同期) +1.9% +1.6%
0900 德国ZEW景气判断指数 4月 正23.4 正20.0
现况指数 正40.7 正35.3
1145 美国ICSC/高盛连锁店销售(较前周) 4月14日当周 -1.0% --
1230 美国房屋开工年率(万户) 3月 65.4 70.5
建筑许可年率(万户) 74.7 71.0
1230 加拿大制造业销售 2月 -0.3% -0.5%
1255 美国Redbook连锁店销售(较上年同期) 4月14日当周 3.0% --
1300 加拿大央行利率决定 1.00% 1.00%
1315 美国工业生产(较前月) 3月 0.0% +0.3%
产能利用率 78.6% 78.6% (完)
--整理 洪曦; 审校 蔡美珍
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。