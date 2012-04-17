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亚洲 | 2012年 4月 17日 星期二 10:54 BJT

〔澳洲汇市〕澳元和新西兰元承压,受澳央行及西班牙因素打压

路透悉尼/惠灵顿4月17日电---澳元和新西兰元周二承压,因澳洲央行证实将考虑5月降息,同时西班牙财政相关担忧持续不退.

澳元兑美元AUD=D4报1.0330美元,接近周一所及低位1.0311.交易商反映有买家在不到1.0310的水准买进,1.0290下方则挂有停止单.

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