修正:〔日本债市〕公债价格下跌,稍晚将标售五年期公债

国际油市：超低含硫量柴油与500ppm柴油价差收窄
路透新加坡2月20日 - 超低含硫柴油及含硫量500ppm柴油的价差周一从上周五的每桶0.51美元收窄至0.47美元，交易员表示，因后者的需求胜过前者。
(更正:因译文有误,第一段最后一句应为投资者获利了结,非获利"了解")
路透东京4月17日电---日本政府公债价格周二下跌,因五年期公债标售前市场卖盘,同时在上一交易日公债收益率(殖利率)触及新低后,投资者获利了结.
10年期公债收益率JP10YTN=JBTC上涨1个基点,报0.940%,周一时曾触及0.930%的17个月低点.
6月10年期日债期货2JGBv1微跌0.07点,报142.62.
财务省将续发2.5万亿(兆)日圆五年期债券,票息为0.3%,高于五年期现券JP5YTN=JBTC目前的收益率(殖利率),现券收益率上升1个基点,报0.295%.
"即便现券收益率低于票息,标债的需求也应会良好.银行会买入,交易员将回补空头,"一位日本资产管理公司的固定收益基金经理称.
自日本央行在2月14日通过扩大资产购买计划放宽政策以来,五年期债券一直表现出众.日本央行买入的债券距离到期日不超过两年,许多市场人士预期该期限最终将延长至五年.
消息人士曾表示,日本央行可能会在4月27日下次会议上再度放宽政策,在65万亿日圆资产购买和贷款计划下扩大公债购买.
0252GMT 当日涨跌 上日
报价 (基点) 收市价
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两年期公债 JP2YTN=JBTC 0.000% +0.0 0.110%
五年期公债 JP5YTN=JBTC 0.295% +1.0 0.285%
10年期公债 JP10YTN=JBTC 0.940% +1.0 0.930%
20年期公债 JP20YTN=JBTC 1.710% -1.0 1.720%
30年期公债 JP30YTN=JBTC 1.900% +0.5 1.895%
10年期公债期货<0#JGB:> 142.62 -0.07 142.69
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注:公债期货涨跌为点数.
若报价显示0.000%表示尚未成交.(完)
--编译 洪曦/王翔琼;审校 王丽鑫/吴云凌
美国公债发行日程表...[USAUC/CN] 全球主要国家发债预告...[D/DIARYCN]
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