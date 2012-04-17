《交易视点》中国二季度股市或现胶着,转债短期保持底仓关注波段机会--中金

路透上海4月17日电---中国大型投行--中金公司最新可转债策略周报认为，二季度股市将呈现胶着状态。建议投资者在机会成本降低过程中，加大对转债市场的关注度，短期保持底仓同时把握较窄空间内的波段操作机会。

**策略观点**

转债市场在上周出现一些积极变化并推动估值有所修复：第一、供给压力短期缓解；第二、质押回购预计在5月中旬正式开始；第三、股市受益于政策预期、信贷规模超预期等利好而反弹。

我们在上周二提到“供给压力短期降低，加上近期债基发行良好以及质押回购放开在即，有助于工行、中行等估值出现小幅修复”。

不过，转债估值难有太大的变动空间，工行转债未来平价溢价率预计在0-3%之间波动，中行到期收益率在3.0-3.5%之间将存在明显阻力（假设股价平稳）。

而影响转债市场走势的决定性因素还是股市。政策如何应对经济下行仍值得继续关注，我们仍认为二季度股市将呈现胶着状态。

建议投资者在机会成本降低过程中，加大对转债市场的关注度，短期保持底仓同时把握较窄空间内的波段操作机会。

如果市场担心供给且股市调整，将构成投资者的低吸机会。反过来，如果股市继续上涨且5月底供给时点来临之前，投资者可以把握兑现时机。

上周没有果断增持的投资者，对追涨应保持谨慎。鉴于股市还没有到“乐观中卖出”的地步，且机会成本降低，减持转债的时机也还不成熟。

**热点个券**

国投转债：煤价上涨及二滩水电盈利下滑导致业绩略低于预期。电力行业面临一些积极因素，但缺乏强有力上涨触发剂。

公司看点就在于雅砻江开发进入收获期，但年内业绩贡献将有限。看好该转债长期走势，但短期预计将呈现窄幅震荡或缓步上行态势。因此，建议投资者继续持有中关注未来供给、业绩披露等冲击下的低吸机会。

新钢转债：去年四季度亏损严重，差于预期。对钢铁行业的看法依然谨慎，公司促进转股和矿石注入的进度值得关注。

转债仍具有廉价期权特性，建议投资者适量持有参与促转股博弈。遗憾的是，我们怀疑公司促进转股的能力，当前转债价位合理，追涨必要性不大。

歌华转债：业绩表现乏善可陈。公司看点在于资源价值，但大量投入能否转化为效益存在滞后期和不确定性。转债向下空间不大，上涨缺乏触发剂，继续建议在到期收益率4%以上少量战略性配置。(完)

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