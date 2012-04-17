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亚洲 | 2012年 4月 17日 星期二 11:31 BJT

〔中国新债〕国开行周五招标发行至多200亿元定存浮息债,期限五年

路透上海4月17日电---中国国家开发银行[CHDB.UL]周二公告称,将于周五(20日)招标发行
不超过200亿元人民币浮息金融债,期限五年,利率基准为一年定期存款利率.

  刊登在中国债券信息网的公告显示,该期债为国开行今年第23期金融债.具体条款如下:

                        第23期                 
  ---------------------------------------------------
  发行总量            不超过200亿元  
  期限/计息方式       五年/浮息(一年定存基准)                  
  招标时间            4月20日10:00-11:00          
  招标方式            单一利差(荷兰式)招标方式   
  缴款日              4月25日                 
  起息日              4月25日                  
  分销期              4月21日-4月25日          
  上市日              5月2日               
  基本承销额          有                     
  付息频率            按年                   
  发行人增发权利      保留                   
  ---------------------------------------------------

  国开行并称,如遇市场情况发生重大变化,将保留对上述债券发行品种和发行时间等要素进
行调整的权利.(完)

  参看详情,可点选中国债券信息网(here)

  --发稿 边竞; 审校 张喜良

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