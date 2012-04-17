〔中国新债〕国开行周五招标发行至多200亿元定存浮息债,期限五年

国际油市：超低含硫量柴油与500ppm柴油价差收窄
路透新加坡2月20日 - 超低含硫柴油及含硫量500ppm柴油的价差周一从上周五的每桶0.51美元收窄至0.47美元，交易员表示，因后者的需求胜过前者。
路透上海4月17日电---中国国家开发银行[CHDB.UL]周二公告称,将于周五(20日)招标发行 不超过200亿元人民币浮息金融债,期限五年,利率基准为一年定期存款利率. 刊登在中国债券信息网的公告显示,该期债为国开行今年第23期金融债.具体条款如下: 第23期 --------------------------------------------------- 发行总量 不超过200亿元 期限/计息方式 五年/浮息(一年定存基准) 招标时间 4月20日10:00-11:00 招标方式 单一利差(荷兰式)招标方式 缴款日 4月25日 起息日 4月25日 分销期 4月21日-4月25日 上市日 5月2日 基本承销额 有 付息频率 按年 发行人增发权利 保留 --------------------------------------------------- 国开行并称,如遇市场情况发生重大变化,将保留对上述债券发行品种和发行时间等要素进 行调整的权利.(完) 参看详情,可点选中国债券信息网(here) --发稿 边竞; 审校 张喜良
路透新加坡2月20日 - 超低含硫柴油及含硫量500ppm柴油的价差周一从上周五的每桶0.51美元收窄至0.47美元，交易员表示，因后者的需求胜过前者。
路透新加坡2月20日 - 马来西亚棕榈油期货周一连续第三天下滑，跌至11月中旬以来低位；需求迟缓及预计供给增加，均压抑盘势。
路透2月20日 - 东南亚股市周一在清淡市况中多数收涨，反映亚股的温和涨势，在本周多位美联储官员陆续发表演说之前，投资者态度谨慎。 美国克利夫兰联邦储备银行总裁梅斯特(Loretta Mester)周一称，如果经济保持目前的表现，她认为此时可以升息。 菲律宾股市 上涨0.5%，因投资者逢低抢进，总成交量为30日均值的约73%。 菲律宾披索兑美元 稍早时贬值至逾10年最低，损及外资以美元计价的回报率。 泰国股市 攀升，能源股和基本金属股受惠于美元下跌而上涨，带动大盘走扬。 印尼股市 收高0.2%，由能源股和消费循环股领涨。 新加坡股市 下跌0.4%，受到工业股下滑拖累，例如Jardine Matheson控股 下跌了1.7%。 星展集团 和大华银行 分别下跌0.5%和0.3%。 1031 GMT，MSCI