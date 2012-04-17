《中国汽车焦点》大势不利今年销量料改善有限,自主品牌份额会续遭蚕食

* 今年中国汽车销量料维持个位数增长,企业盈利续承压

* 乘用车板块表现料强于大市,商用车欠佳

* 自主品牌市场份额料继续萎缩且利润堪忧

* 合资品牌料扩大优势,德系美系领先于日系

作者 李然

路透北京4月17日电---古语有云:"逆水行舟,不进则退".宏观环境疲弱兼政策刺激的光环褪去,中国汽车市场去年起表现急转直下,持续多年的两位数高速增长戛然而止.加上油价上涨、行业竞争加剧等不利影响,今年预计整体销量也仅能维持个位数增长,车企利润将进一步承压.

整体而言,乘用车板块表现预计会强于大市,商用车因与宏观经济联系更为紧密,仍将成为汽车总体销量的拖累.乘用车中,主打中低端市场的自主品牌今年还会比较难过,其市场份额预计仍会被合资品牌蚕食.

"根据今年一季度(中国汽车销量)完成情况,今年全年销量实现正增长可能性大于负增长."中国汽车工业协会助理秘书长朱一平稍早在一季度数据发布会上称.她并未排除汽车市场今年面临的风险.

此番预测较年初时的预测已有所弱化,中汽协年初曾预测2012年整体汽车销量2,000万辆,同比增长8%左右,其中乘用车销售将同比增长9.5%.

华鑫证券一汽车行业分析师则指出,目前来看预计全年国内汽车销量增长3%-5%,乘用车板块情况稍好,增幅约在5%-7%;"价格方面从前年开始基本处于下降通道,因此(车企)要想取得超额利润,只有不断推出新车型,应用新技术."

中国是全球第二大经济体,同时也是世界最大汽车市场.去年中国经济同比增长了9.2%,而整体汽车市场仅增长2.5%,其中乘用车板块同比增长5.19%,商用车板块因经济放缓而拖累大市表现.

而今年一季度,国内乘用车销量更出现了罕见的同比回落1.25%,主要因高基数和激励政策的退出,惟月度销量已出现回暖,料全年完成正增长应无悬念.当季整体车市销量同比下降3.40%.[ID:nSB1482024]

业内人士亦多预计,整体汽车及乘用车市场今年应会呈前低后高的走势.

"尽管在经济走势较弱下,汽车终端需求并不会出现大幅超预期,但随着去年日本地震后同比基数走低,我们预计4-8月汽车行业销量将逐步回归至同比10-15%的正常增速水平."中金公司分析员陈鹏扬在研究报告中预计.

中银国际的报告认为,受益主要整车厂商产能释放,维持乘用车板块全年销量8-9%的增长预测,但如市场持续平淡,厂商竞争更为激烈,可能导致终端售价走低,影响企业盈利,乘用车行业盈利增长可能低于销量增长.

**自主品牌继续承压**

去年随着中国汽车下乡、购置优惠等刺激政策的结束,中国乘用车消费整体重心正从中低端逐渐上移,中高级车销量增长要好于中低端车型.若无政策进一步推动,这一趋势仍会延续,主打中低端市场的自主品牌汽车今年仍会承压,料难扭转市占份额流失的局面.

"往后看,我们预计乘用车行业结构性分化将持续,中高级车销量将好于低端车型,2012年轿车排量总体将保持稳中有升."陈鹏扬称.

中汽协秘书长董扬也认为,目前是自主品牌汽车发展的困难时期,今明两年这些企业都将处于调整期,经营状况将更加困难.

中汽协数据显示,今年一季度乘用车自主品牌共销售161.78万辆,同比下降8.10%,占乘用车销售总量的42.87%,占有率同比下降3.19个百分点.

虽然早些时候中国也推出了利好自主品牌的政策,即公务车采购目录全部为自主品牌,但分析师指出,该政策示范意义大于短期提振作用,且政策执行效果也需要进一步观察.

再者,监管层目前也很难同时实现支持自主品牌、促进环保和鼓励汽车消费等不同目标,业内人士预计年内出台汽车消费刺激的政策可能性已经很小.自主品牌企业惟有进一步向中高级车型延伸,同时深挖销售渠道,并巩固已有优势.

自主品牌企业中相对乐观的可能会是国内主要SUV厂商--长城汽车(2333.HK),因SUV车型定位中端,将受益于乘用车消费升级,另外,SUV车型也有望提振深陷业绩泥沼的比亚迪(1211.HK)(002594.SZ)今年的表现.

上述华鑫证券分析师预计,长城及比亚迪的汽车业务盈利状况好于去年,主要就是由于其SUV车型的热销."目前中国乘用车处于消费升级阶段,SUV系列不仅销量增速大,而且毛利高...定位于中端,也避免了与合资品牌的竞争."

长城汽车去年在SUV这个市场的优势已经体现,其净利按年增长了28.53%,并称将继续与国际知名企业深化技术合作,确保集团旗下各款车的质量得到更大提升.

而比亚迪则不太乐观,去年净利按年减少约45.1%,公司并预告称,一季度净利同比下降65-95%,不过公司解释因为太阳能电池业务的业绩同比大降,而汽车及手机部件业绩与去年同期相当.

比亚迪曾在去年年报中称,今年SUV车型S6和中高端轿车G6有望持续热销,与戴姆勒的合资厂也将推出新车型,"集团预期各种改善措施的成交将于2012年开始逐步体现,经营业绩有望出现恢复性增长."

其它自主品牌前景并不太被看好,因价格战伴随着市场份额的萎缩,不排除会出现亏损.中国一汽轿车股份有限公司(000800.SZ)此前公告预计第一季将亏损800-1,500万元人民币,因一季度销量下降及采取的降价促销.这是A股市场汽车上市公司中首个一季报业绩预亏企业.[ID:nSB1481050]

齐鲁证券一位行业分析师表示,随着去年基数的降低和投产车型增加,自主品牌多年的技术积累也有利于向中高端渗透,预计下半年自主品牌增速应该还可以,不过利润"能够平稳增长就不错了."

**合资品牌扩大优势但出现分化**

合资品牌凭借其技术、品质及定位优势,今年预计还会享受高于行业整体的增长幅度.如成品油价格及各大城市的限车措施都造成了用车成本的提高,消费者更倾向于购买性价比更高的车型,这正是合资品牌的长项.

不过合资品牌企业的表现也在出现分化,占据销量榜首的日系车销量增速正呈下滑之势,德系和美系合资品牌的市场地位有望继续加强,以此为代表,机构颇为看好上海汽车(600104.SS)的表现.

中信证券汽车行业分析师李春波在研究报告中表示,在华的德系和美系合资品牌具有较强的产品力和品牌影响力,市场地位有望持续较强;而在中国的日系企业受制于相对匮乏的产品投放,在放手当地市场决策方面的不足也使其难以跟上需求节奏,此外中方合作伙伴的综合实力亦相对偏弱.

中汽协一季度数据显示,德系、美系、韩系和法系乘用车销量同比分别增长13.4%、1.28%、6.04%和6.97%,而日系乘用车虽然总销量达到70.70万辆,居合资品牌之首,但销量同比下降了1.19%.

李春波根据全球市场地位、中国产品适应性和本土优势三条标准,对合资企业综合实力进行了对比,排在前五位的品牌分别是上海通用、上海大众、一汽大众、东风日产和北京现代,上海汽车独占鳌头.

汤森路透综合15位分析师预测显示,上海汽车目标价为20.73元人民币,较周二午后报价15.35元仍有35%的上涨空间.其中八位分析师推荐"强力买入",另七位分析师推荐"买入".