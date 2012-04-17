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亚洲 | 2012年 4月 17日 星期二 11:36 BJT

〔日本股市〕日经指数早盘由跌转升,Toshiba Tec股价攀涨

路透东京4月17日电---日本股市日经指数继昨日大跌后,周二早盘反弹升高.Toshiba Tec(6588.T)表现出众,此前一媒体报导称,该公司将收购IBM的销售点(point of sale)终端业务.

Toshiba Tec是东芝(6502.T)的子公司,该股一度飙升10.8%,此前日经新闻表示,该公司将以700亿日圆(8.709亿美元)购买IBM的业务,并将加强其云计算服务.东芝股价上升0.9%.

日经指数.N225早盘收高0.2%,报9,487.59点,周一挫跌1.7%并跌破关键心理位9,500点.

"全球金融市场充斥着大量忧虑,但我们没有看到蔓延之迹,"野村股票策略师Hisao Matsuura表示.

东证股价指数.TOPX上升0.2%,报805.56点.(完)

--编译 王翔琼; 审校 高琦

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