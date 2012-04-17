〔中国钢铁〕巴西淡水河谷加入中国铁矿石现货交易平台

路透上海4月17日电---中国铁矿石现货交易平台运营商周二表示,巴西淡水河谷(VALE5.SA)已成为中国首个铁矿石现货交易平台的成员.北京希望此交易平台将有助于其在定价上获得更多话语权,并为现货市场提供更大的透明度.

稍早淡水河谷与北京国际矿业权交易所(CBMX)签署了谅解备忘录,CBMX营运此电子平台.

力拓(RIO.L)(RIO.AX)和Fortescue Metals(FMG.AX)等其他矿商也已加入该平台.(完)