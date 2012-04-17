〔中国钢铁〕巴西淡水河谷加入中国铁矿石现货交易平台

美国各类经济指标总览--2017/2/20
当前值 前次值 失业率(%) 4.8 (1月) 4.7 (12月) 非农业就业岗位(万) 增加22.7 (1月) 增加15.7 (12月修正值) 平均时薪(%) +0.1 (1月) +0.2 (12月修正值) 消费者物价指数(CPI)(%) +0.3 (12月) +0.2 (11月) 不包括食品和能源核心CPI(%) +0.3 (1月) +0.2 (12月) 实质所得(%)
路透上海4月17日电---中国铁矿石现货交易平台运营商周二表示,巴西淡水河谷(VALE5.SA)已成为中国首个铁矿石现货交易平台的成员.北京希望此交易平台将有助于其在定价上获得更多话语权,并为现货市场提供更大的透明度.
稍早淡水河谷与北京国际矿业权交易所(CBMX)签署了谅解备忘录,CBMX营运此电子平台.
力拓(RIO.L)(RIO.AX)和Fortescue Metals(FMG.AX)等其他矿商也已加入该平台.(完)
--编译 王翔琼;审校 张荻
当前值 前次值 失业率(%) 4.8 (1月) 4.7 (12月) 非农业就业岗位(万) 增加22.7 (1月) 增加15.7 (12月修正值) 平均时薪(%) +0.1 (1月) +0.2 (12月修正值) 消费者物价指数(CPI)(%) +0.3 (12月) +0.2 (11月) 不包括食品和能源核心CPI(%) +0.3 (1月) +0.2 (12月) 实质所得(%)
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
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