《中国公开市场回购未到期一览表》--4月17日

国际油市：超低含硫量柴油与500ppm柴油价差收窄
路透新加坡2月20日 - 超低含硫柴油及含硫量500ppm柴油的价差周一从上周五的每桶0.51美元收窄至0.47美元，交易员表示，因后者的需求胜过前者。
1.以下为央行公开市场未到期的正回购一览: 累计未到期余额:3,270亿元人民币 到期日 操作期限(天) 中标利率(%) 到期量(亿元) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 2012/4/24 28 2.80 700 当月累计: 700 ----------------------------------------------------- 5/8 28 2.80 520 5/10 91 3.16 200 5/15 28 2.80 330 5/17 91 3.16 100 5/31 91 3.16 200 当月累计: 1,350 ----------------------------------------------------- 6/7 91 3.16 300 6/14 91 3.14 200 6/21 91 3.14 200 6/28 91 3.14 200 当月累计: 900 ----------------------------------------------------- 7/5 91 3.14 50 7/12 91 3.14 270 当月累计: 320 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 2.以下为央行公开市场未到期的逆回购一览: 累计未到期余额: 0 到期日 操作期限(天) 中标利率(%) 到期量(亿元) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 暂无 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 注:1.央行2012年春节长假前公开进行了两次逆回购招标,今后逆回购操作可能成为公开市 场常规操作工具,在表格中新增逆回购未到期统计数据. 是次公开进行的逆操作包括1/17的1,690亿元,期限14天,中标利率5.47%.[ID:nSB1341918]; 和1/19进行的1,830亿元,期限14天,中标利率6.05%.[ID:nSB1346762] 2.正回购到期表明资金投放,逆回购到期则表明资金回笼.(完) --整理 冉莹; 审校 边竞
路透新加坡2月20日 - 超低含硫柴油及含硫量500ppm柴油的价差周一从上周五的每桶0.51美元收窄至0.47美元，交易员表示，因后者的需求胜过前者。
路透新加坡2月20日 - 马来西亚棕榈油期货周一连续第三天下滑，跌至11月中旬以来低位；需求迟缓及预计供给增加，均压抑盘势。
路透2月20日 - 东南亚股市周一在清淡市况中多数收涨，反映亚股的温和涨势，在本周多位美联储官员陆续发表演说之前，投资者态度谨慎。 美国克利夫兰联邦储备银行总裁梅斯特(Loretta Mester)周一称，如果经济保持目前的表现，她认为此时可以升息。 菲律宾股市 上涨0.5%，因投资者逢低抢进，总成交量为30日均值的约73%。 菲律宾披索兑美元 稍早时贬值至逾10年最低，损及外资以美元计价的回报率。 泰国股市 攀升，能源股和基本金属股受惠于美元下跌而上涨，带动大盘走扬。 印尼股市 收高0.2%，由能源股和消费循环股领涨。 新加坡股市 下跌0.4%，受到工业股下滑拖累，例如Jardine Matheson控股 下跌了1.7%。 星展集团 和大华银行 分别下跌0.5%和0.3%。 1031 GMT，MSCI