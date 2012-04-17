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亚洲 | 2012年 4月 17日 星期二 11:31 BJT

〔中国新债〕国电集团周三将发行50亿元超短期融资券,期限九个月

路透上海4月17日电---中国国电集团公司周二公告称,将于周三(18日)在银行间债市簿记建档
发行50亿元人民币超短期融资券,期限九个月(270天).

  具体条款如下:

  发行人    注册金额  拟发规模  期限    发行日       承销商    主体评级    起息日     上市日
              (亿元)   (亿元)   (月)                                      (缴款日)
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  国电集团     300        50      9   4/18簿记建档   中信银行    AAA        4/20        4/23
                                                     浙商银行
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  国电集团为中国五大发电集团之一,旗下有上市公司国电电力(600795.SS).(完)

  参看详情,可点选上海清算所网站(here)

  --发稿 李宏薇; 审校 曾祥进

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