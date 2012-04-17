《阳歌专栏》中国银行业危机隐现 高盛迅速转让工行股票

(本文由路透中文网编译提供)

（本文作者是路透中文网专栏撰稿人，以下内容仅代表其个人观点。）

作者阳歌(Doug Young)是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(www.youngchinabiz.com)，微博请见(weibo.com/youngchinabiz)。

**中国银行业危机隐现 高盛迅速转让工行股票**

高盛(GS.N)减持工商银行(1398.HK)(601398.SS)股份的消息引发热议，分析师们表示，高盛当初在工行首次公开募股（IPO）前进行的这笔投资在六年后获得了可观回报。但依我之见，他们并没有切中要点，高盛的此次转让并非是对投资满意的信号，更多传递地却是他们的担忧，因中国的银行濒临崩溃边缘，今后两年他们的坏账可能膨胀，股价也会随之滑落。按市值计，工行是全球最大的银行。如果中国大型银行的坏账真的开始增多，那么这种担忧在接下来几个月会像滚雪球般放大，高盛可能因此出售手中剩余持股，甚至还会引发工行所剩不多的几个西方大型投资者之一--如美国运通(AXP.N)跟进减持股份。

我们先来看看相关的消息。西方媒体报导称，高盛正在通过向新加坡主权财富基金淡马锡（Temasek）转让其所持工行股份中40%份额，套现25亿美元。消息传出前，高盛则正以较当前交易价约3%的折扣出售这些股份，综合各种因素，这属于相当不错的折让。而就在5个月前的去年末，高盛也曾减持过工行股份，套现15亿美元。同期，美国银行(BAC.N)出售所持中国建设银行(0939.HK)(601939.SS)的剩余股份，从而在去年一年全部转让其所持建行的10%股份。花旗(C.N)上月也加入转让行列，出售了长期持有的浦东发展银行的股份。之前曾出售中国一些银行持股的西方主要银行还有苏格兰皇家银行(RBS.L)和瑞银集团（UBS）。

分析师们认为，在全球金融危机过后美国政府对金融业有更苛刻的资本要求，高盛和美国银行需募集资金以满足这种要求，但这两家美国银行巨头近期的售股举动，无疑也是因为他们担心中国银行业隐现的危机若是变成现实，会导致他们在中国的投资大幅缩水。中国的大型银行在全球金融危机期间毫发无损幸免于难，主要归因于他们没有在全球有毒资产领域投资，而这些资产领域恰恰就是引发那场危机的导火索。

在2009年全球金融危机最盛之际，中国政府推出4万亿元人民币经济刺激方案，下令要求国内银行放贷支持经济，这已经种下了国内金融系统崩溃的恶果。眼下，这些贷款中的多数显现违约迹象，尤其是向地方政府和有问题的基础设施项目提供的贷款。此事促使政府考虑采取一系列措施，推迟难以避免的违约大潮押后到来。去年，银行业隐现危机的担忧带来严重冲击，导致大多数中国银行股下挫，而同期的全球主要股指却走高。中国银行板块今年年初逆转反弹，这可能是高盛眼下决定出售工行持股的主要原因，因该公司寻求在该板块再次承压走低前锁定一些利润。

类似最新的售股举动确实已经开始发生，并可能在未来几周呈加速趋势，因中国各银行将在本月月底前开始公布其今年首季度业绩和前景。如果其报告呈现任何疲软迹象，中国银行股承压下滑的趋势就会加速，高盛甚至可能还有美国运通就会尽可能迅速考虑出售工行的剩余股份以锁定利润。

一句话：高盛减持工行股票反映出外界愈发担心隐约出现的中国银行业危机，未来6个月可能将会有更多类似售股行动。

**当当网首席财务官请辞 苏宁进军在线旅游业**

电子商务领域传出几条有意思的消息，当当网DANG.N首席财务官杨嘉宏辞职，苏宁电器(002024.SZ)野心渐涨，进军在线旅游服务。我原本打算从苏宁电器谈起，因为从整体战略来看，这则消息看似最有趣。但我看到当当网股价，有点惊讶地发现杨嘉宏辞职的消息传出后，当当网股价跌逾15%，这表明投资者显然对此深感担忧。

当当网对此并未谈论过多，仅称杨嘉宏因个人原因请辞。杨嘉宏两年前加入当当网，2010年底带领当当网完成首次公开募股（IPO），筹集资金超过3亿美元，当当网在首个交易日股价大涨。但由于中国电子商务领域竞争激烈，当当网及其对手亏损严重，当当网股价一直下跌，目前股价约为IPO时水准一半。

首席财务官辞职永远不是好事，尤其是正当公司亏损严重时。首席财务官往往对财务相对较为保守，这种请辞表明，首席财务官可能认为，其老板将敦促其淡化亏损严重等负面新闻的性质。如果是这样，当当网股价波动料将加剧，因为其会计账目将面临更多审查。

在过去一年，苏宁电器一直积极进军电子商务领域，现已成为中国市场第四大参与者。苏宁电器宣布，将提供机票和酒店预订服务，借此进军在线旅游业务。此举看似很有意思，因为在线旅游业竞争已经很激烈，包括行业主导者携程旅行网(CTRP.O)、艺龙LONG.O，及近期进军电子商务的京东商城和百度BIDU。

苏宁看似善于执行其新的商业战略，因此在相对较短时间内，能在该领域提供重要产品。如果情况确实如此，未来两年，在线旅游业竞争和利润侵蚀料将加剧。

一句话：当当网首席财务官杨嘉宏辞职或表明，公司存在会计问题，而苏宁电器进军在线旅游服务，将进一步加剧该领域竞争。（完）

编译：侯雪苹/靳怡雯/黎黎 发稿：王燕焜/王凤昌

《阳歌专栏》是专为中国投资人士与股民量身定制的在线社区，供散户、资金经理等各类人群广泛参与。博客不在于简单报导新闻事实与市场热谈，而在于用睿智点评挖掘新闻背后的深度意义。欢迎读者以发博、跟贴等方式积极参与，并可通过站内邮件系统进行一对一讨论。详讯请联系管理员：newsdoug@youngchinabizblog.com。