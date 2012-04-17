〔中国货币市场〕回购利率震荡下行,但上缴财政存款的影响依然明显

路透上海4月17日电---中国银行间市场质押式回购利率CNREPO=CFXS周二大多震荡下行,其中隔夜品种降幅相对明显.市场人士表示,昨日的准备金退款及时补充了流动性,今日隔夜资金供给略有增多,但由于受到财政存款上缴的影响,资金需求旺盛支撑七天及以上回购利率仍维持在高位.

市场人士并认为,目前的资金面相对脆弱,而4、5月份是财政存款上缴的高峰季节,若央行不适时下调存款准备金率,回购利率可能会持续在高位徘徊.

"资金情况比上周好一些,隔夜的供给明显增加,但市场的需求也挺多,"华东一银行交易员称,"现在存款准备金率太高了,货币派生功能受到很大影响,4-5月资金情况可能不是很好."

而上海的一银行交易员表示,由于今年公开市场到期量有限,资金面缺乏有效补充,如果4-5月份财政存款集中上缴造成流动性持续偏紧,预计央行在二季度末仍有下调存款准备金率的可能.

按照规定,银行等存款类机构一般于每月5日、15日和25日,根据上一时点需缴存准备金的存款基数,对应缴的存款准备金进行调整,多退少补.本月5日因一季度末银行上冲存款规模,补缴较多,机构多预计15日调整时会有相当量的资金退出.市场人士表示,因15日为周末,资金将于16日退回.

以下为早盘主要货币市场利率报价:

北京时间11:30 今日(%) 上日(%) 变动(bp) 成交量(亿元)

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其中:隔夜CN1DRP=CFXS 3.0112 3.2933 -28.21 3,981.48

七天CN7DRP=CFXS 3.7616 3.8061 -4.45 504.03

14天CN14DRP=CFXS 3.8688 3.8677 +0.11 158.54

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人民币同业拆借加权利率

其中:隔夜CHICNY1D=CFXS 3.0070 3.2951 -28.81 1,274.40

七天CHICNY7D=CFXS 3.7689 3.8215 -5.26 85.98

==============================================================================(完)

--发稿 曲伟治; 审校 林高丽

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