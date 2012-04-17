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亚洲 | 2012年 4月 17日 星期二 12:00 BJT

〔中国债市动态〕现券收益率持稳,中等级信用债投资价值或将凸显

路透上海4月17日电---中国银行间债市周二早盘整体变动不大.稍早招标的国开行新债影响有限,市场在清淡交投中静待方向.业内人士指出,投资者对中长端品种持谨慎态度,而中等评级的信用债投资价值或将凸显.

交易员认为,从已公布的经济数据及持续宽松政策的预期来看,近期经济增长反弹的机率更大,因此对于长久期的债券较谨慎.而在信用债领域,评级在AA和AA+,期限在1-3年的债券收益率相对较高,加之海龙债得以成功偿付,降低市场的担忧,对中低评级信用债需求又凸显.

"在我们看来,就算一季度不是(经济增长)底(部),二季度也是底,所以不倾向于拿长久期的券." 上海一券商交易员称.

她并表示,目前评级为AA和AA+,期限为3年的信用债受到市场欢迎,源于其久期长度适中,且相对利差较为可观,具备投资价值.

虽然中国3月新增信贷则突破万亿元大关,远超市场预期.但一季度GDP同比增长8.1%,增速创下近三年来最低;分析人士认为各项数据已凸显中国经济疲弱态势,全年要想实现"稳增长"的目标,对宏观政策及时预调微调,乃至进一步加大放松力度,已更显必要.[ID:CN1487218]

倍受债市投资者关注的山东海龙短期融资券--11海龙CP01CN1181180=CFXS,最终成功避免沦为中国债市首个违约案例.[ID:nSB1476956]

剩余期限近3年的固息国债1282066券最新双边报价tCN1282066=CFXM4.6650%/4.6650%,上日尾盘为4.6700%/4.6650%.(完)

--发稿 刘昕; 审校 乔艳红

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