〔中国债市动态〕现券收益率持稳,中等级信用债投资价值或将凸显

国际油市：超低含硫量柴油与500ppm柴油价差收窄
路透新加坡2月20日 - 超低含硫柴油及含硫量500ppm柴油的价差周一从上周五的每桶0.51美元收窄至0.47美元，交易员表示，因后者的需求胜过前者。
路透上海4月17日电---中国银行间债市周二早盘整体变动不大.稍早招标的国开行新债影响有限,市场在清淡交投中静待方向.业内人士指出,投资者对中长端品种持谨慎态度,而中等评级的信用债投资价值或将凸显.
交易员认为,从已公布的经济数据及持续宽松政策的预期来看,近期经济增长反弹的机率更大,因此对于长久期的债券较谨慎.而在信用债领域,评级在AA和AA+,期限在1-3年的债券收益率相对较高,加之海龙债得以成功偿付,降低市场的担忧,对中低评级信用债需求又凸显.
"在我们看来,就算一季度不是(经济增长)底(部),二季度也是底,所以不倾向于拿长久期的券." 上海一券商交易员称.
她并表示,目前评级为AA和AA+,期限为3年的信用债受到市场欢迎,源于其久期长度适中,且相对利差较为可观,具备投资价值.
虽然中国3月新增信贷则突破万亿元大关,远超市场预期.但一季度GDP同比增长8.1%,增速创下近三年来最低;分析人士认为各项数据已凸显中国经济疲弱态势,全年要想实现"稳增长"的目标,对宏观政策及时预调微调,乃至进一步加大放松力度,已更显必要.[ID:CN1487218]
倍受债市投资者关注的山东海龙短期融资券--11海龙CP01CN1181180=CFXS,最终成功避免沦为中国债市首个违约案例.[ID:nSB1476956]
剩余期限近3年的固息国债1282066券最新双边报价tCN1282066=CFXM4.6650%/4.6650%,上日尾盘为4.6700%/4.6650%.(完)
--发稿 刘昕; 审校 乔艳红
路透新加坡2月20日 - 超低含硫柴油及含硫量500ppm柴油的价差周一从上周五的每桶0.51美元收窄至0.47美元，交易员表示，因后者的需求胜过前者。
路透新加坡2月20日 - 马来西亚棕榈油期货周一连续第三天下滑，跌至11月中旬以来低位；需求迟缓及预计供给增加，均压抑盘势。
路透2月20日 - 东南亚股市周一在清淡市况中多数收涨，反映亚股的温和涨势，在本周多位美联储官员陆续发表演说之前，投资者态度谨慎。 美国克利夫兰联邦储备银行总裁梅斯特(Loretta Mester)周一称，如果经济保持目前的表现，她认为此时可以升息。 菲律宾股市 上涨0.5%，因投资者逢低抢进，总成交量为30日均值的约73%。 菲律宾披索兑美元 稍早时贬值至逾10年最低，损及外资以美元计价的回报率。 泰国股市 攀升，能源股和基本金属股受惠于美元下跌而上涨，带动大盘走扬。 印尼股市 收高0.2%，由能源股和消费循环股领涨。 新加坡股市 下跌0.4%，受到工业股下滑拖累，例如Jardine Matheson控股 下跌了1.7%。 星展集团 和大华银行 分别下跌0.5%和0.3%。 1031 GMT，MSCI