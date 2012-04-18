〔日本企业〕富士施乐拟提高中国业务占比,中国将向产品研发重心转型

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
路透上海4月18日电---因应中国经济的快速成长,全球领先的文档服务提供商--富士施乐未来将致力拓展中国市场份额,提高中国业务占公司的比重;公司最新举措就是增强中国开发能力,中国将由生产销售基地向以产品研发为重心转型.
目前富士施乐的产品设计和开发主要集中在日本.未来三年,公司将增加中国本地的产品开发团队规模,由目前的40人增至70人,并成立富士施乐开发职能的中国办事处,逐步由中国本地员工参与和进行产品设计开发.
"中国经济的快速发展正不断加速整个市场的发展,并带动高效办公需求的增长,因此我们将由中国开发团队设计、开发专门针对中国市场需求的产品."富士施乐执行副总裁兼董事坂本保称,"我们也希望...上海富士施乐不仅能为中国市场,而且可以为新兴经济市场开发产品."
中国已是富士施乐最重要的海外市场,富士施乐已计划至2013财年中国(含香港)业务营收由2010财年的600亿日圆增至1,000亿日圆.2010财年富士施乐的营收达9,831亿日圆,其中日本本土贡献六成.
公司资料显示,公司主打产品之一的A3产品2010年中国市场规模已追上日本,预计2013年中国市场容量还能增加四成,而日本市场未来提高空间已很小.
富士施乐是日本富士胶片(4901.T)与美国施乐(XRX.N)的合资企业,其中富士胶片持有75%股权,公司总部位于东京,业务范围覆盖日本和亚太地区.其主要开发销售彩色和黑白的打印机和数码多功能机等办公产品.
富士施乐已在上海和深圳建立生产基地,并将总公司80%的生产能力移至中国.过去三年富士施乐中国每年都保持着20%以上的快速增长,但亦面临惠普(HPQ.N)、佳能(7751.T)、理光(7752.T)等公司的竞争.以销售额计算,2011年富士施乐在中国排名第二位,仅次于惠普.(完)
--发稿 林琦; 审校 丁淑琴
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。