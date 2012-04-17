〔新债招标〕中国国开行五期新债结果多高于预期,供给略显密集施压(更新版)

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* 国开行五期新债结果多较预期走高

* 近期债市偏弱,国开债供给略显密集

* 中短端需求略好,中长端落于标位上限

路透北京4月17日电---中国国家开发银行[CHDB.UL]周二招标发行的五期固息金融债结果多较市场预期走高.近期债市市况本来就偏弱,国开债供给又略显密集,使新债进一步承压.

"新债短端还好一些,中长的基本上接近(标位)上限了,"北京一国有大行交易员称,"国开缩小利差的目的没实现,这不是发行模式的问题,主要是供给的问题."

业内人士稍早透露,国开行上午招标的一年、三年、五年、七年和10年固息金融债,中标利率分别为3.45%、3.93%、4.11%、4.32%和4.44%.

其中,一年期结果较预期显好,低于3.48%的市场预测均值;三年期则落于预测区间3.80%-3.93%的高端;五年、七年和10年期,均落于招标标位上限附近.

业内人士并透露,上述一年、三年、五年、七年和10年固息金融债,投标倍数分别为1.56、1.55、1.34、1.21和1.46倍.

本次所发新债为国开行今年第18期至22期金融债.具体条款如下:

第18-22期

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发行总量 各期均不超过60亿元

期限/计息方式 一、三、五、七、10年/固息

招标时间 4月17日

招标方式 单一利率(荷兰式)招标方式

缴款日 4月23日

起息日 4月23日

分销期 4月18日-4月23日

上市日 一年期为4月25日;三年、五年、七年和10年期为4月27日

基本承销额 不设立

付息频率 按年

发行人增发权利 保留

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