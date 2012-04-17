〔欧洲个股〕宜家拟与TCL多媒体开发组合式产品,进军消费电器市场

国际油市：超低含硫量柴油与500ppm柴油价差收窄
路透新加坡2月20日 - 超低含硫柴油及含硫量500ppm柴油的价差周一从上周五的每桶0.51美元收窄至0.47美元，交易员表示，因后者的需求胜过前者。
路透斯德哥尔摩4月17日电---全球最大家具生产商宜家(IKEA)[IKEA.UL]的高层表示,该公司将与TCL多媒体(TCL Multimedia)(1070.HK)合作开发产品,进入消费电器市场.
宜家计划6月在欧洲五座城市推出融合电视机和音响系统的家具系列,并在今年秋季推广到七个欧洲国家,2013年夏季推广到其它市场.
这种融合电视机、无线音响系统和内置CD/DVD/蓝光播放器的家具系列将专为宜家设计.
宜家起居部主管Magnus Bondesson对路透称:"这是我们迈出的很大一步.我们将向市场提供独一无二的产品."
"我们在推出一种新理念,就是你可以在一个地方买到从设计就开始互相匹配的家具和电器."
他表示,这种家具旨在解决客厅电线繁多和遥控问题.
宜家瑞典公司销售总监Tolga Oncu称,长椅、电视机和音响系统这种最简易的组合从6,500瑞典克朗(960美元)开始起售.
Oncu称:"我们看到客户有这种非常明显的需求,那就是可以把家用电器和家具简单整合到一起."
"考虑到宜家的运作方式,以及我们可以按市场最低价提供产品,我们深信这将取得巨大成功."
他拒绝对新产品的成本或营收获利前景置评.
TCL多媒体网站显示,该公司销售TCL、乐华、Thomson和RCA等品牌的电视机及其它多媒体电器.2011年营业利润为8.83亿港元(1.1381亿美元),受助于液晶电视销量大增46%至1,090万台.(完)
--编译 程琳;审校 李爽
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