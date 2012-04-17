挪威枪击案凶手拒绝认罪

美国各类经济指标总览--2017/2/20
当前值 前次值 失业率(%) 4.8 (1月) 4.7 (12月) 非农业就业岗位(万) 增加22.7 (1月) 增加15.7 (12月修正值) 平均时薪(%) +0.1 (1月) +0.2 (12月修正值) 消费者物价指数(CPI)(%) +0.3 (12月) +0.2 (11月) 不包括食品和能源核心CPI(%) +0.3 (1月) +0.2 (12月) 实质所得(%)
(本文由路透中文网编译提供)
路透奥斯陆4月16日电---挪威袭击案凶手布雷维克（Anders Behring Breivik）在开庭审理首日，在法庭上挥拳致意，得意微笑，拒绝认罪。法庭审理或被变成展示他反伊斯兰教观点的马戏表演。
33岁的布雷维克称，他的行为是为保护国家。去年7月，布雷维克在奥斯陆政府大楼附近引爆汽车炸弹，造成八人死亡，随后在工党青年团夏令营开枪杀害另外69人。
法庭将判决布雷维克是有罪，还是精神不正常。尽管布雷维克面临终身监禁的可能，但高中就辍学的他称，若被认定精神不正常，这种命运比死还糟。
检方宣读了数小时的起诉书，详细描述他如何屠杀夏令营青少年。布雷维克一直无动于衷，只在法庭播放他的一段宣传视频时，才流下眼泪。
布雷维克身穿套装，松散地打着领带，双手被铐走进奥斯陆法庭。手铐被移除的时候，他多次得意地微笑，将右拳放在胸口，然后伸出手做致敬姿势。
法官进入法庭时，布雷维克拒绝起立，他表示：“我不承认挪威法庭。你们只是来执行支持多元文化政党下达的命令。”
“我承认做了这些事，但我拒绝认罪，因为我这是在进行自卫。”（完）
编译：黎黎 发稿：程芳
当前值 前次值 失业率(%) 4.8 (1月) 4.7 (12月) 非农业就业岗位(万) 增加22.7 (1月) 增加15.7 (12月修正值) 平均时薪(%) +0.1 (1月) +0.2 (12月修正值) 消费者物价指数(CPI)(%) +0.3 (12月) +0.2 (11月) 不包括食品和能源核心CPI(%) +0.3 (1月) +0.2 (12月) 实质所得(%)
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
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