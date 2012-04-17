土耳其旅游部长称“阿拉伯之春”对该国旅游业利弊共存

(本文由路透中文网编译提供)

路透突尼斯杰尔巴4月16日电---土耳其旅游部长居纳伊（Ertugrul Gunay）周一称，叙利亚长达13个月的冲突对土耳其旅游业带来创伤。他预计2012年该国的游客数量将保持在3,000余万人的水平。

居纳伊在突尼斯参加地中海旅游会议的间隙对路透表示，“阿拉伯之春”过后，土耳其渴望推动地区旅游业发展。

“‘阿拉伯之春’对土耳其的旅游业既有利也有弊。去年，一些原本计划去埃及和突尼斯的游客改去土耳其、意大利和希腊，”他说。

“但最重要的是，由于叙利亚问题未最终解决，土耳其去年流失的游客量超过增加的数量。近几年，以色列和土耳其出现过一些政治关系紧张，也让我们流失了一些以色列市场。”

土耳其2009年取消阿拉伯地区许多国家的签证限制后，叙利亚和其他阿拉伯国家前往该国的人数激增。但随着叙利亚陷入暴力冲突，加上其他国家的民众在革命后调整生活方式，土耳其的中东游客数量下降。

2011年，土耳其吸引的游客数量达3,146万人。2012年前两个月，到该国观光的游客人数为198万，同比下降3.7%。

居纳伊称，随着土耳其采取措施降低对海岸大众旅游的依赖，吸引更高端的游客，预计今年到土耳其观光的游客人数将再次超过3,000万人，旅游收入达约300亿美元。（完）