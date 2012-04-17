《企业看点》--4月17日财务活动报导摘要

国际油市：超低含硫量柴油与500ppm柴油价差收窄
路透新加坡2月20日 - 超低含硫柴油及含硫量500ppm柴油的价差周一从上周五的每桶0.51美元收窄至0.47美元，交易员表示，因后者的需求胜过前者。
路透班加罗尔4月17日电---以下为其它媒体周二对于企业财务相关活动的报导摘要:
* 据香港明报报导称,中国有色矿业集团分拆非洲赞比亚铜矿资产在港上市,最快有望下周开始招股工作,初步集资额约5亿美元.[ID:nSH0102171]
* 俄罗斯日报Kommersant援引消息人士言论报导称,俄罗斯铁路公司可能最快在今年售出其在铁路货物运营商Freight One的剩余25%股权.[ID:nL2E8FG0GS]
* 彭博新闻引述三位消息来源报导称,Research In MotionRIM.TO考虑雇佣一家金融顾问公司,来帮助其评估各种战略方案.[ID:nL2E8FGGWF]
* 德国画报报导,德国付费电视运营商Sky DeutschlandSKYDn.DE已经获得德国足球甲级联赛未来四个赛季的有线和卫星转播权.[ID:nL6E8FGDRF](完)
--编译 高琦;审校 王冠中
路透新加坡2月20日 - 超低含硫柴油及含硫量500ppm柴油的价差周一从上周五的每桶0.51美元收窄至0.47美元，交易员表示，因后者的需求胜过前者。
路透新加坡2月20日 - 马来西亚棕榈油期货周一连续第三天下滑，跌至11月中旬以来低位；需求迟缓及预计供给增加，均压抑盘势。
路透2月20日 - 东南亚股市周一在清淡市况中多数收涨，反映亚股的温和涨势，在本周多位美联储官员陆续发表演说之前，投资者态度谨慎。 美国克利夫兰联邦储备银行总裁梅斯特(Loretta Mester)周一称，如果经济保持目前的表现，她认为此时可以升息。 菲律宾股市 上涨0.5%，因投资者逢低抢进，总成交量为30日均值的约73%。 菲律宾披索兑美元 稍早时贬值至逾10年最低，损及外资以美元计价的回报率。 泰国股市 攀升，能源股和基本金属股受惠于美元下跌而上涨，带动大盘走扬。 印尼股市 收高0.2%，由能源股和消费循环股领涨。 新加坡股市 下跌0.4%，受到工业股下滑拖累，例如Jardine Matheson控股 下跌了1.7%。 星展集团 和大华银行 分别下跌0.5%和0.3%。 1031 GMT，MSCI