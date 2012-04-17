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亚洲 | 2012年 4月 17日 星期二 12:46 BJT

《企业看点》--4月17日财务活动报导摘要

路透班加罗尔4月17日电---以下为其它媒体周二对于企业财务相关活动的报导摘要:

* 据香港明报报导称,中国有色矿业集团分拆非洲赞比亚铜矿资产在港上市,最快有望下周开始招股工作,初步集资额约5亿美元.[ID:nSH0102171]

* 俄罗斯日报Kommersant援引消息人士言论报导称,俄罗斯铁路公司可能最快在今年售出其在铁路货物运营商Freight One的剩余25%股权.[ID:nL2E8FG0GS]

* 彭博新闻引述三位消息来源报导称,Research In MotionRIM.TO考虑雇佣一家金融顾问公司,来帮助其评估各种战略方案.[ID:nL2E8FGGWF]

* 德国画报报导,德国付费电视运营商Sky DeutschlandSKYDn.DE已经获得德国足球甲级联赛未来四个赛季的有线和卫星转播权.[ID:nL6E8FGDRF](完)

--编译 高琦;审校 王冠中

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