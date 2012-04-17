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亚洲 | 2012年 4月 17日 星期二 13:08 BJT

《中国短期融资券及中期票据发行日程表》--4月17日

(欲浏览中国各类债券发行日程表,请点选[CN/DBTCN]) 
 
1.以下为将发行或申请发行的超短期融资券(SCP): 
 
 发行人      注册金额  拟发规模  期限    发行日        主承销商    主体评级  起息日  上市日 
              (亿元)    (亿元)   (月)                                       (缴款日) 
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*国电集团      300        50      9   4/18簿记建档     中信银行       AAA     4/20    4/23
                                                       浙商银行
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2.以下为将发行或申请发行的短期融资券(CP): 
 
 发行人      注册金额  拟发规模  期限    发行日        主承销商    主体评级  起息日  上市日 
              (亿元)    (亿元)   (月)                                       (缴款日) 
=============================================================================================
*晶科能源       6        3        12  4/20簿记建档     兴业银行      AA-     4/23     4/24
(JKS.N)
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*中百集团       5        5        12  4/20簿记建档     招商银行      AA      4/23     4/24
(000759.SZ)
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*湖南投资集团   3        2        12  4/24簿记建档     民生银行      AA-     4/25     4/26
=============================================================================================
*南京新百       4        2        12  4/24簿记建档     民生银行      A+      4/25      4/26
(600682.SS)
=============================================================================================
*中铁十三局集团 5        2.5      12  4/24簿记建档     建设银行      AA      4/25      4/26
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江苏扬农        6        3        12  4/18簿记建档     农业银行      AA-     4/19      4/20
化工集团
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浙江商业集团   10       10        12  4/19簿记建档     光大银行      AA-     4/20      4/23 
============================================================================================ 
北京城乡        2.5      2.5      12  4/19簿记建档     北京银行      A+      4/20      4/23  
建设集团                                               国开行 
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长江电力      205       55        12  4/19簿记建档     建设银行      AAA     4/20      4/23 
(600900.SS)                                            农业银行 
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浙江大东        4        2        12  4/23簿记建档     民生银行      A+      4/24      4/25 
南集团                
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章源钨业        4        2        12  4/23簿记建档     农业银行     AA-      4/25      4/26 
(002378.SZ)                     
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3.以下为将发行或申请发行中期票据(MTN): 
 
 发行人      注册金额  拟发规模  期限     发行日       主承销商    主体评级  起息日    上市日 
              (亿元)    (亿元)   (年)                                       (缴款日) 
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*重庆力帆控股  12         7       3   4/24簿记建档    进出口银行     AA-     4/25       4/26
                                                      中信银行
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*南京港集团     8         4       5   4/24簿记建档    交通银行       AA      4/26       4/27
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*经纬纺机      12        12       5   4/24簿记建档    北京银行       AA      4/25       4/26  
(000666.SZ)
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*中国水务      12         4       5   4/24簿记建档    中信证券       AA+      4/26      4/27
投资公司                                              交通银行
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中国重汽集团    5.9       5.9     5   4/18簿记建档    建设银行       AA+      4/19      4/20                                                       
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光明食品集团   20        20       3   4/19簿记建档    浦发银行       AA+      4/23      4/24
                                                      上海银行
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京能新能源     10       10        3   4/20簿记建档    浦发银行       AA       4/24      4/25
                                                      北京银行
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盐田港集团     60        30       5   4/23簿记建档   国开行/中行     AAA      4/24      4/25 
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青海国投       45        25       5   4/23簿记建档    浦发银行       AAA      4/25      4/26 
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4.以下为将发行或申请发行集合票据:  
  
 发行人     注册金额  拟发规模  期限    发行日       主承销商    债项评级   起息日     上市日  
             (亿元)    (亿元)   (年)                                       (缴款日)  
=============================================================================================  
无
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5.以下为将发行或申请发行集优票据(符合条件的中小非金融企业,通过政府专项风险缓释措施的支持,在 
银行间债券市场发行的债务融资工具):  
  
  发行人    注册金额  拟发规模  期限    发行日       主承销商    债项评级  起息日     上市日  
              (亿元)   (亿元)   (年)                                      (缴款日)  
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无 
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   注:*代表新增.(完) 

  --整理 李宏薇; 审校 边竞

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