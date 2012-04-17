《中国短期融资券及中期票据发行日程表》--4月17日

国际油市：超低含硫量柴油与500ppm柴油价差收窄
路透新加坡2月20日 - 超低含硫柴油及含硫量500ppm柴油的价差周一从上周五的每桶0.51美元收窄至0.47美元，交易员表示，因后者的需求胜过前者。
(欲浏览中国各类债券发行日程表,请点选[CN/DBTCN]) 1.以下为将发行或申请发行的超短期融资券(SCP): 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 主体评级 起息日 上市日 (亿元) (亿元) (月) (缴款日) ============================================================================================= *国电集团 300 50 9 4/18簿记建档 中信银行 AAA 4/20 4/23 浙商银行 ============================================================================================= 2.以下为将发行或申请发行的短期融资券(CP): 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 主体评级 起息日 上市日 (亿元) (亿元) (月) (缴款日) ============================================================================================= *晶科能源 6 3 12 4/20簿记建档 兴业银行 AA- 4/23 4/24 (JKS.N) ============================================================================================= *中百集团 5 5 12 4/20簿记建档 招商银行 AA 4/23 4/24 (000759.SZ) ============================================================================================= *湖南投资集团 3 2 12 4/24簿记建档 民生银行 AA- 4/25 4/26 ============================================================================================= *南京新百 4 2 12 4/24簿记建档 民生银行 A+ 4/25 4/26 (600682.SS) ============================================================================================= *中铁十三局集团 5 2.5 12 4/24簿记建档 建设银行 AA 4/25 4/26 ============================================================================================= 江苏扬农 6 3 12 4/18簿记建档 农业银行 AA- 4/19 4/20 化工集团 ============================================================================================= 浙江商业集团 10 10 12 4/19簿记建档 光大银行 AA- 4/20 4/23 ============================================================================================ 北京城乡 2.5 2.5 12 4/19簿记建档 北京银行 A+ 4/20 4/23 建设集团 国开行 ============================================================================================= 长江电力 205 55 12 4/19簿记建档 建设银行 AAA 4/20 4/23 (600900.SS) 农业银行 ============================================================================================= 浙江大东 4 2 12 4/23簿记建档 民生银行 A+ 4/24 4/25 南集团 ============================================================================================= 章源钨业 4 2 12 4/23簿记建档 农业银行 AA- 4/25 4/26 (002378.SZ) ============================================================================================= 3.以下为将发行或申请发行中期票据(MTN): 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 主体评级 起息日 上市日 (亿元) (亿元) (年) (缴款日) ============================================================================================= *重庆力帆控股 12 7 3 4/24簿记建档 进出口银行 AA- 4/25 4/26 中信银行 ============================================================================================= *南京港集团 8 4 5 4/24簿记建档 交通银行 AA 4/26 4/27 ============================================================================================= *经纬纺机 12 12 5 4/24簿记建档 北京银行 AA 4/25 4/26 (000666.SZ) ============================================================================================= *中国水务 12 4 5 4/24簿记建档 中信证券 AA+ 4/26 4/27 投资公司 交通银行 ============================================================================================= 中国重汽集团 5.9 5.9 5 4/18簿记建档 建设银行 AA+ 4/19 4/20 ============================================================================================= 光明食品集团 20 20 3 4/19簿记建档 浦发银行 AA+ 4/23 4/24 上海银行 ============================================================================================= 京能新能源 10 10 3 4/20簿记建档 浦发银行 AA 4/24 4/25 北京银行 ============================================================================================= 盐田港集团 60 30 5 4/23簿记建档 国开行/中行 AAA 4/24 4/25 ============================================================================================= 青海国投 45 25 5 4/23簿记建档 浦发银行 AAA 4/25 4/26 ============================================================================================= 4.以下为将发行或申请发行集合票据: 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 债项评级 起息日 上市日 (亿元) (亿元) (年) (缴款日) ============================================================================================= 无 ============================================================================================= 5.以下为将发行或申请发行集优票据(符合条件的中小非金融企业,通过政府专项风险缓释措施的支持,在 银行间债券市场发行的债务融资工具): 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 债项评级 起息日 上市日 (亿元) (亿元) (年) (缴款日) ============================================================================================= 无 ============================================================================================= 注:*代表新增.(完) --整理 李宏薇; 审校 边竞
路透新加坡2月20日 - 超低含硫柴油及含硫量500ppm柴油的价差周一从上周五的每桶0.51美元收窄至0.47美元，交易员表示，因后者的需求胜过前者。
路透新加坡2月20日 - 马来西亚棕榈油期货周一连续第三天下滑，跌至11月中旬以来低位；需求迟缓及预计供给增加，均压抑盘势。
路透2月20日 - 东南亚股市周一在清淡市况中多数收涨，反映亚股的温和涨势，在本周多位美联储官员陆续发表演说之前，投资者态度谨慎。 美国克利夫兰联邦储备银行总裁梅斯特(Loretta Mester)周一称，如果经济保持目前的表现，她认为此时可以升息。 菲律宾股市 上涨0.5%，因投资者逢低抢进，总成交量为30日均值的约73%。 菲律宾披索兑美元 稍早时贬值至逾10年最低，损及外资以美元计价的回报率。 泰国股市 攀升，能源股和基本金属股受惠于美元下跌而上涨，带动大盘走扬。 印尼股市 收高0.2%，由能源股和消费循环股领涨。 新加坡股市 下跌0.4%，受到工业股下滑拖累，例如Jardine Matheson控股 下跌了1.7%。 星展集团 和大华银行 分别下跌0.5%和0.3%。 1031 GMT，MSCI