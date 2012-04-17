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亚洲 | 2012年 4月 17日 星期二 12:53 BJT

〔中国新债〕吉林银行10年期发行人选择权次级债,利率申购区间6.7%-6.9%

路透上海4月17日电---中国地方性商业银行--吉林银行股份有限公司周二公告称,明日簿记建档发行的10年期发行人选择权固息次级债,票面利率申购区间为6.7%-6.9%.

吉林银行此前公告称,拟发行20亿元人民币固息次级债,期限10年,在第五年末附发行人赎回权.所募资金将用于补充附属资本.

该期债主承销商南京银行(601009.SS).经大公国际资信评估有限公司评定,发行人主体评级为AA-级,本期债券的信用级别为A+级.发行期4月18-19日,起息日、缴款日为4月19日.

银行所发行次级债一般清偿顺序在发行人的其他负债之后、先于发行人的股权资本等.(完)

--发稿 李宏薇; 审校 杨淑祯

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