〔中国经济〕全年外贸目标可以实现,人民币扩波幅对企业有影响--商务部(更新版)

(新增更多细节和背景)

* 二季度外贸形势料续好转,全年目标可实现

* 扩大汇率波幅将令部分企业面临挑战

* 今年3月份和一季度FDI均同比下降

* 一季度中国对外直接投资则近倍增

路透北京4月17日电---尽管中国外贸发展面临的国内外环境仍然复杂严峻,但商务部周二表示,目前外贸增长持续下滑的趋势已得到遏制,预计二季度外贸形势还会进一步好转,全年外贸增长10%的目标应该可以实现.

商务部新闻发言人沈丹阳在记者会上就人民币日内波幅限制扩大指出,这一调整为外贸发展创造更为稳定的经营环境,但将对外贸企业带来一定的影响.

"去年8月份以来,中国外贸增长持续下滑的趋势已经得到遏制,出现了低速平稳增长的态势",不过他强调,"我们仍然非常有信心来实现今年既定的外贸发展目标."

沈丹阳分析指出,目前世界经济增长乏力的态势未根本改变,全球贸易环境仍然趋紧;且国内各类要素成本持续上升,令企业利润空间收窄及传统出口产品优势续减弱.在此环境下,中国需继续维持贸易政策的稳定性.

"出口退税政策、出口信用保险政策、贸易融资等金融支持政策,不仅要稳定,而且要加大支持的力度",他表示.

今年一季度外贸进出口总额同比增长7.3%,低于全年增长10%左右的政府预期目标.一季度累计顺差则仅6.7亿美元,向基本平衡的目标靠拢.

**扩大汇率波幅影响偏中性**

自周一起将,中国央行人民币兑美元日间波幅限制由千分之五扩大至百分之一.同日晚间外汇管理局又宣布允许外汇市场交易机构卖空美元.这些政策表明中国政府对人民币汇率已至均衡水平有信心.

商务部周二亦对汇率调整措施作出了正面评价,指出扩大汇率波幅有利于打破人民币单边升值预期,打击异常外汇资金流动,为外贸发展创造更为稳定的经营环境.另一方面也对部分企业带来一定挑战.

"现在企业主要是反映人民币走势可能更难判断,这对习惯于在稳定的汇率或单边市场环境下经营的进出口企业来说,可能会带来一定的挑战."沈丹阳称.

他还提到,人民币贸易结算业务近期已扩大至全部有进出口经营资格的企业,这个措施对于支持外贸有效应对人民币汇率波动的影响是有利的.

中国央行2005年7月21日启动人民币汇率形成机制改革;2007年5月21日将人民币兑美元交易价浮动幅度由千分之三扩大到千分之五;2010年6月19日宣布重启汇改,增强人民币汇率弹性.

**一季度FDI下降但对外投资倍增**

受全球跨国直接投资放缓及国内地产调控等因素影响,中国今年一季度FDI同比下滑,但同期对外直接投资却几近倍增.商务部认为,今年利用外资形势仍然比较严峻,对外直接投资则可能继续保持快速增长.

中国商务部周二公布,3月全国实际使用外资(FDI)连续第五个月同比下降,降幅为6.1%,至117.57亿美元;1-3月FDI金额为294.8亿美元,同比下降2.8%,其中欧盟实际投入外资金额同比下降31.2%至14.14亿美元.

同时,今年一季度,中国累计实现非金融类直接投资165.5亿美元,同比增长94.5%.

"我们认为,今年我国对外直接投资有可能继续保持快速增长的态势",沈丹阳并指出,"利用外资的形势,我们认为总体上还是比较严峻".

他分析称,从国际来看,欧债危机还没有妥善的解决方案,欧洲企业对外投资能力下降;美国政府亦鼓励资金回流.而从国内来看,劳动力成本上升、融资困难等多重压力正影响外企扩大在华投资意愿,这些均反映了利用外资形势的严峻性.

另外,一季度实际使用外资下降主要是受世界经济低迷影响全球跨国直接投资放缓、国内房地产市场调控导致房地产利用外资增速有所下降,以及去年一季度基数较高的影响.

此前数据显示,2012年2月份全国实际使用外资(FDI)金额77.26亿美元,同比下降0.9%;1-2月FDI为177.23亿美元,同比下降0.56%.[ID:nSB1431698](完)