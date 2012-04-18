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亚洲 | 2012年 4月 18日 星期三 09:00 BJT

《中国债券市场每日交易备忘》--4月18日

(欲浏览《中国金融市场本周资金面影响因素一览》,请点选[CN-FUND-STX-DBT-CFACT]) 
 
  一、新债招标:
 
  中国财政部上午9:30-10:30招标续发行300亿元人民币10年期国债,收益率预测均值3.52%
  进出口银行150亿元一年期固息债10:00-11:00招标
  吉林银行至多20亿元10年期发行人选择权(5+5)固息次级债簿记建档,利率申购区间6.7%-6.9%
  国电集团50亿元九个月期超短期融资券簿记建档(主体评级AAA),中信银行和浙商银行主承
  江苏扬农化工集团3亿元一年期短期融资券簿记建档(主体评级AA-),农业银行主承  
  中国重汽集团5.9亿元五年期中期票据簿记建档(主体评级AA+),建设银行主承
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  二、新债上市:  

  无
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  三、缴款:  

  财政部150亿元九个月期贴现国债129901,参考收益率2.8498%
  华能集团50亿元9个月期超短期融资券011208001,票面利率4.18%
  华能国际(600011.SS)(0902.HK)50亿元一年期短融
  宝钢集团新疆八一钢铁公司17.5亿元一年期短融041251010,票面利率5.22%
  天津航空5亿元一年期短融
  华侨城集团20亿元一年期短融
  江苏阳光集团7.5亿元三年期中票
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  四、还本付息:

  国家开发银行200亿元10年期固息债到期兑付,票面利率2.54%
  中国航天科技集团20亿元15年期固息债068016付息,票面利率4.00%
  中国化工集团15亿元10年期固息债078008付息,票面利率4.28%
  郴县煤炭公司11亿元七年期投资人选择权(5+2)固息债1180087付息,票面利率6.50%
  宁夏宝丰能源集团4亿元六年期投资人选择权(3+3)固息债付息,票面利率6.55%
  华润股份有限公司100亿元五年期中票1182122付息,票面利率5.31%  
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  五、即将公布的经济数据及重要财经事件:

  --中国证监会主席郭树清表示,新三板市场有关方案还未正式报批,但各方面准备工作正在
紧锣密鼓进行.此外,要推动区域性股本转让市场建设,服务中小微型企业融资.
  --中国证券报引述业内人士称,对于中小企业私募债的发行,地方政府将在推荐发行企业以
及后期偿债风险保护上发挥作用.部分当地政府同意利用政府资金设立偿债基金,在债券未能
偿付且担保无效时,对债券持有人提供债券发行总额20%的补偿.
  --国际货币基金组织(IMF)周二朝提高放贷能力协议迈进,日本、瑞典和丹麦承诺注资770
亿美元,协助抑制欧元区债务危机.[ID:nST0513729]
 
  --国家统计局今日公布3月70个大中城市住宅销售价格月度报告   
              4/27公布1-3月规模以上工业企业利润           (1-2月-5.2%)
  ==============================================================================(完)

  --整理 边竞; 审校 刘昕/冉莹

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