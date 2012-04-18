《中国债券市场每日交易备忘》--4月18日

(欲浏览《中国金融市场本周资金面影响因素一览》,请点选[CN-FUND-STX-DBT-CFACT]) 一、新债招标: 中国财政部上午9:30-10:30招标续发行300亿元人民币10年期国债,收益率预测均值3.52% 进出口银行150亿元一年期固息债10:00-11:00招标 吉林银行至多20亿元10年期发行人选择权(5+5)固息次级债簿记建档,利率申购区间6.7%-6.9% 国电集团50亿元九个月期超短期融资券簿记建档(主体评级AAA),中信银行和浙商银行主承 江苏扬农化工集团3亿元一年期短期融资券簿记建档(主体评级AA-),农业银行主承 中国重汽集团5.9亿元五年期中期票据簿记建档(主体评级AA+),建设银行主承 ============================================================================== 二、新债上市: 无 ============================================================================== 三、缴款: 财政部150亿元九个月期贴现国债129901,参考收益率2.8498% 华能集团50亿元9个月期超短期融资券011208001,票面利率4.18% 华能国际( 600011.SS )( 0902.HK )50亿元一年期短融 宝钢集团新疆八一钢铁公司17.5亿元一年期短融041251010,票面利率5.22% 天津航空5亿元一年期短融 华侨城集团20亿元一年期短融 江苏阳光集团7.5亿元三年期中票 ============================================================================== 四、还本付息: 国家开发银行200亿元10年期固息债到期兑付,票面利率2.54% 中国航天科技集团20亿元15年期固息债068016付息,票面利率4.00% 中国化工集团15亿元10年期固息债078008付息,票面利率4.28% 郴县煤炭公司11亿元七年期投资人选择权(5+2)固息债1180087付息,票面利率6.50% 宁夏宝丰能源集团4亿元六年期投资人选择权(3+3)固息债付息,票面利率6.55% 华润股份有限公司100亿元五年期中票1182122付息,票面利率5.31% ============================================================================== 五、即将公布的经济数据及重要财经事件: --中国证监会主席郭树清表示,新三板市场有关方案还未正式报批,但各方面准备工作正在 紧锣密鼓进行.此外,要推动区域性股本转让市场建设,服务中小微型企业融资. --中国证券报引述业内人士称,对于中小企业私募债的发行,地方政府将在推荐发行企业以 及后期偿债风险保护上发挥作用.部分当地政府同意利用政府资金设立偿债基金,在债券未能 偿付且担保无效时,对债券持有人提供债券发行总额20%的补偿. --国际货币基金组织(IMF)周二朝提高放贷能力协议迈进,日本、瑞典和丹麦承诺注资770 亿美元,协助抑制欧元区债务危机.[ID:nST0513729] --国家统计局今日公布3月70个大中城市住宅销售价格月度报告 4/27公布1-3月规模以上工业企业利润 (1-2月-5.2%) ==============================================================================(完) --整理 边竞; 审校 刘昕/冉莹