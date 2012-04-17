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亚洲 | 2012年 4月 17日 星期二 13:44 BJT

〔澳洲个股〕力拓第一季铁矿石产量下降,因受天气因素影响

路透墨尔本4月17日电---全球矿商力拓(RIO.AX)(RIO.L)公布第一季铁矿石产量下降10%,指因天气相关因素导致到澳洲港口和矿山的运输中断.

力拓称,第一季其全资所有以及合资矿山自有比例的产量由前一季的5,120万吨降至4,600万吨.力拓是仅次于淡水河谷(VALE5.SA)的全球第二大铁矿石厂商,也是中国钢铁行业的主要供应商.

力拓预计,2012年铁矿石产量将达到2.5亿吨.

力拓并未对需求状况做具体评论,但市场担心今年中国大宗商品进口将下降,因工业增长放缓.

中国是澳洲铁矿石最大的单一买家.(完)

--编译 李爽; 审校

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