〔全球金融〕IMF总裁希望本周就该组织增资逾4,000亿美元达成共识

美国各类经济指标总览--2017/2/20
当前值 前次值 失业率(%) 4.8 (1月) 4.7 (12月) 非农业就业岗位(万) 增加22.7 (1月) 增加15.7 (12月修正值) 平均时薪(%) +0.1 (1月) +0.2 (12月修正值) 消费者物价指数(CPI)(%) +0.3 (12月) +0.2 (11月) 不包括食品和能源核心CPI(%) +0.3 (1月) +0.2 (12月) 实质所得(%)
路透米兰4月17日电---意大利财经日报Il Sole 24 Ore周二引述国际货币基金组织(IMF)总裁拉加德的话称,希望本周能为向IMF增注逾4,000亿美元资金争取到广泛支持,不过可能需要一些时间才能得到拍板承诺.
拉加德对该报称:"我真心希望本周我们能就注资逾4,000亿美元达成共识.我们决心竭尽所能."
其并称:"我准备为这个问题保留几个礼拜的时间:部分国家需要更多一点时间来通过议会审批."
拉加德重申,目前预计提高IMF救助能力所需要的额外注资规模,比去年12月末预测的数额要低.
"整体风险评估未变,但现在已是4月,部分国家已经在市场中筹集到2012年需要的一多半资金,所以我们的预估也下调了."(完)
--编译 程琳;审校 徐文焰
当前值 前次值 失业率(%) 4.8 (1月) 4.7 (12月) 非农业就业岗位(万) 增加22.7 (1月) 增加15.7 (12月修正值) 平均时薪(%) +0.1 (1月) +0.2 (12月修正值) 消费者物价指数(CPI)(%) +0.3 (12月) +0.2 (11月) 不包括食品和能源核心CPI(%) +0.3 (1月) +0.2 (12月) 实质所得(%)
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
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