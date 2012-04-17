〔全球金融〕IMF总裁希望本周就该组织增资逾4,000亿美元达成共识

路透米兰4月17日电---意大利财经日报Il Sole 24 Ore周二引述国际货币基金组织(IMF)总裁拉加德的话称,希望本周能为向IMF增注逾4,000亿美元资金争取到广泛支持,不过可能需要一些时间才能得到拍板承诺.

拉加德对该报称:"我真心希望本周我们能就注资逾4,000亿美元达成共识.我们决心竭尽所能."

其并称:"我准备为这个问题保留几个礼拜的时间:部分国家需要更多一点时间来通过议会审批."

拉加德重申,目前预计提高IMF救助能力所需要的额外注资规模,比去年12月末预测的数额要低.

"整体风险评估未变,但现在已是4月,部分国家已经在市场中筹集到2012年需要的一多半资金,所以我们的预估也下调了."(完)