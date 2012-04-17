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亚洲 | 2012年 4月 17日 星期二 13:41 BJT

〔东京美债〕美国公债在亚洲盘持稳,日内稍晚西班牙将标售公债＝2

"在亚洲时段波动不大,因为在西班牙公债标售之前,谁也不想做空,"一家日本资产管理公司的基金经理表示.

"西班牙是市场的焦点,而且短时间内不会改变.它的问题不是很快能够解决的,"他又补充道.

10年期美国公债收益率US10YT=RR自美国尾盘的1.99%微跌至1.97%,与周一亚洲时段的水平相当.

30年期公债收益率US30YT=RR自美国尾盘的3.13%跌至3.12%,周一亚洲时段也为3.13%.

美国数据方面,3月零售销售增长0.8%,增幅高于预期,这暗示第一季经济成长可能不会像许多人担心的那样糟.[ID:nST0512867]

该数据提供了更多证据,表明美国经济复苏在增强,而且也并未改变美联储在4月24-25日政策会议上不会采取新政策的预期.(完)

--编译 洪曦/春喜;审校 吴云凌/张涛

美国公债发行日程表...[USAUC/CN] 全球主要国家发债预告...[D/DIARYCN]

美债每日展望...........[US/OCN] 欧元区公债市场.........[GVD/EURCN]

美国现货公债...........[US/NCN] 英国公债市场...............[GB/CN]

美国MBS市场............[MTG/CN] 日本公债市场...............[JP/CN]

伦敦美债...............[US/LCN] 东京美债..................[US/TCN]

美国公司债市场.........[USC/CN] 中国债市...................[CN/CN]

台湾债市................[TW/CN] 台债本周展望..............[TW/OCN]

美国指标公债报价.....<0#USBMK=> 欧元区指标公债报价......<0#EUBMK=>

利率或央行相关报导[INT|CEN-CMN]

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