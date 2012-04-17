(重发)《综述》中国国开"福娃债"利率多超预期,发行创新方式能否延续待观察

(重发以润饰标题,并明确国别)

* 国开行"福娃债"结果多较预期走高

* 中短端需求略好,中长端多落于标位上限

* 结果显示国开降低发行成本的目的未达成

* 近期债市偏弱,国开债供给略显密集

* 此种发行创新方式能否延续,仍有待观察

作者 曹巍浩

路透北京4月17日电---被机构戏称为"福娃债"的中国国家开发银行[CHDB.UL]五期固息金融债中标利率多高于预期,显示其降低发行成本的目的未达成,此种发行创新方式能否延续,有待观察.

市场人士并表示,国开行这种发行方式创新,虽可满足机构多元化投资需求,但密集的供给更令机构惊心,令本来就偏弱的债市市况,进一步承压.

"新债短端还好一些,中长的基本上接近(标位)上限了."北京一国有大行交易员称,"国开缩小利差的目的没实现,这不是发行模式的问题,主要是供给的问题."

业内人士稍早透露,国开行周二上午招标的一年、三年、五年、七年和10年固息金融债,中标利率分别为3.45%、3.93%、4.11%、4.32%和4.44%.

本次招标后,国开行将隔周对首次发行的以上各品种进行增发,一般以三个月为一个周期,每次每品种发行量视市场情况进行调整,每品种募集总量约300-400亿元.

北京一大型券商固定收益分析师亦指出,机构主流预期国开行今年将供给1.23万亿元的新债.据此计算,今年净发行量或逾8,000亿元,较去年的逾7,000亿元进一步增加.

"绕来绕去,供给压力始终是国开绕不过去的结,这个问题不解决,信用利差收窄的可能性很小."他称.

中国国际金融公司最新发布的利率交易策略周报指出,今年国开债的发行量与去年持平,在1.15万亿左右,净增量大约为7,600亿,与去年7,700 多亿的净增量也基本接近.[ID:nSB1492786]

**三年以内的中短债和10年债需求略好**

福娃债中,一年期结果较预期显好,低于3.48%的市场预测均值;三年期则落于预测区间3.80%-3.93%的高端;五年、七年和10年期,均落于招标标位上限附近.

市场人士表示,三年以内的中短债受央票影响较大,在央票持续停发的大背景下,三年期以内新债尤其是一年期品种,更受机构欢迎一些;10年期则因投资价值尚好,亦吸引部分投资盘买入.

北京一大型券商交易员指出,其视野中,一年、三年和10年期新债的需求尚好.具体而言,一年期收益尚可,部分基金会拿来做流动性管理,相对替代央行票据;三年期则会受到部分希望拉短久期的银行投资盘青睐;10年期的投资需求,更多地为保险类机构所认知.

业内人士并透露,上述一年、三年、五年、七年和10年固息金融债,投标倍数分别为1.56、1.55、1.34、1.21和1.46倍.

中国央行公开市场一级交易商周一仅申报28天期和91天期两个期限的正回购需求,三个月期和一年期央票继续缺席.今年以来,央行公开市场例行的一年和三个月央票一直停发,正回购成为近期操作主角.[ID:nSB1489918]

**发行创新方式能否延续有待观察**

国开行并发多期新债过大的供给,以及发行方式中的一些细节设计,已被机构反复提及.该种创新发行模式能否延续,仍有待观察.

一国开债承销行交易员称,"开行现在根本不顾及市场情况,只要能发出来就不停地发,迟早会..."

上述券商交易员亦指出,从本次新债招标的情况来看,国开行降低发行成本的目标不但没有实现,反而事与愿违,与国债的利差越来越往信用债靠拢.故这种发行方式的创新,市场的机构程度以及国开的施行决心,仍有待观察.

国开行本次给"福娃债"确定的招标利率上限较二级水平高5个基点(bp)左右,令上述北京大行交易员比较忧虑.他担忧,若按此方式发行一两轮后,投标机构或趋形成投往上限的预期,这或给国开后续的新债发行,带来麻烦.

中金公司则表示,国开行引入新的随卖发行模式,并没有明显增加全年的长债供给量,相反保证了各期限固息品种的发行比例比较均匀,并根据市场需求进行一定的自我调节,尤其是1年期品种的供给会明显增加,弥补1年期央票的缺位.[ID:nSB1492786]

部分交易盘则通过参与本次投标的方式,表达着其对国开能否延续此创新发行方式的疑虑.

"福娃债我们(交易盘)会拿点,供给的冲击不一定具有持续性."华东地区一商行交易员称.(完)