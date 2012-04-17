〔印度央行〕意外大幅降息50个基点,但称未来降息空间有限

路透孟买4月17日电---周二印度央行于三年来首度降息,将利率意外大幅下调50个基点,以鼓励经济增长.但央行警告称进一步降息的空间有限.

印度央行将指标附买回利率INREPO=ECI调降50个基点至8.00%,幅度大于路透调查预估的调降25个基点.附卖回利率INRREP=ECI降至7.00%.

央行并警告称,印度经常账赤字"不可维系"且难以支撑,因预计2012年新兴市场资金流入将减少.该国12月当季经常账赤字相当于国内生产总值(GDP)的4.3%.(完)