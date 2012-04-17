〔印度央行〕意外大幅降息50个基点,但称未来降息空间有限

美国各类经济指标总览--2017/2/20
当前值 前次值 失业率(%) 4.8 (1月) 4.7 (12月) 非农业就业岗位(万) 增加22.7 (1月) 增加15.7 (12月修正值) 平均时薪(%) +0.1 (1月) +0.2 (12月修正值) 消费者物价指数(CPI)(%) +0.3 (12月) +0.2 (11月) 不包括食品和能源核心CPI(%) +0.3 (1月) +0.2 (12月) 实质所得(%)
路透孟买4月17日电---周二印度央行于三年来首度降息,将利率意外大幅下调50个基点,以鼓励经济增长.但央行警告称进一步降息的空间有限.
印度央行将指标附买回利率INREPO=ECI调降50个基点至8.00%,幅度大于路透调查预估的调降25个基点.附卖回利率INRREP=ECI降至7.00%.
央行并警告称,印度经常账赤字"不可维系"且难以支撑,因预计2012年新兴市场资金流入将减少.该国12月当季经常账赤字相当于国内生产总值(GDP)的4.3%.(完)
--编译 艾茂林;审校
当前值 前次值 失业率(%) 4.8 (1月) 4.7 (12月) 非农业就业岗位(万) 增加22.7 (1月) 增加15.7 (12月修正值) 平均时薪(%) +0.1 (1月) +0.2 (12月修正值) 消费者物价指数(CPI)(%) +0.3 (12月) +0.2 (11月) 不包括食品和能源核心CPI(%) +0.3 (1月) +0.2 (12月) 实质所得(%)
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
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