罗姆尼迎头赶上,奥巴马优势削弱--调查

美国各类经济指标总览--2017/2/20
当前值 前次值 失业率(%) 4.8 (1月) 4.7 (12月) 非农业就业岗位(万) 增加22.7 (1月) 增加15.7 (12月修正值) 平均时薪(%) +0.1 (1月) +0.2 (12月修正值) 消费者物价指数(CPI)(%) +0.3 (12月) +0.2 (11月) 不包括食品和能源核心CPI(%) +0.3 (1月) +0.2 (12月) 实质所得(%)
(本文由路透中文网编译提供)
路透华盛顿4月16日电---周一公布的路透/益普索调查显示，美国总统奥巴马对罗姆尼的领先优势由上个月的11个百分点下降至4个百分点。罗姆尼可能获得共和党总统候选人提名。
在4月12-15日进行的调查中，47%的受访注册选民支持奥巴马，43%支持罗姆尼。而在3月8-11日进行的调查中，奥巴马的支持率为52%，而罗姆尼为41%。
就有关什么可能影响奥巴马11月6日大选的问题，53%的受访者认为就业和经济问题是大选中最重要的因素；在该领域，45%的受访者支持罗姆尼，而43%的受访者支持奥巴马。
“奥巴马不得不面对经济困局......大家好像认为奥巴马对此负有责任，因此大选争夺将比较激烈。”益普索公共事务研究主管Chris Jackson表示。
在2008年总统大选中，奥巴马与麦凯恩在就业和经济方面的支持率分别为52%和40%，奥巴马的领先程度要大得多。
最新的调查结果显示在统计上两人已经难分伯仲：差距已在误差范围内。（完）
--编译：李富强 发稿：王凤昌
当前值 前次值 失业率(%) 4.8 (1月) 4.7 (12月) 非农业就业岗位(万) 增加22.7 (1月) 增加15.7 (12月修正值) 平均时薪(%) +0.1 (1月) +0.2 (12月修正值) 消费者物价指数(CPI)(%) +0.3 (12月) +0.2 (11月) 不包括食品和能源核心CPI(%) +0.3 (1月) +0.2 (12月) 实质所得(%)
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
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