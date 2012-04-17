〔路透基点〕阿里巴巴贷款案再获三家银行承贷6亿美元--RLPC

路透香港4月17日电---汤森路透旗下基点引述消息人士称,阿里巴巴集团30亿美元双档贷款案本周再获三家银行参与,合计承贷6亿美元,分别是巴克莱银行3亿美元,东亚银行2亿美元和台新国际商业银行1亿美元.

如昨日报导所述,三家银行加盟令参与这宗银团贷款的银行数量增至四家,总计承贷9亿美元.消息人士称,上周报导的第一家承贷3亿美元的银行是摩根士丹利.

澳新银行、瑞士信贷、星展银行、德意志银行、汇丰控股与瑞穗实业银行担任是次贷款的委托主办行兼额度分配行.

消息人士称,此银团贷款案料于本月底结束.

该贷款分两部分:A部分10亿美元三年期定期贷款,B部分20亿美元12个月期过桥贷款.

A部分利率为伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)加码450基点,B部分初始利率为LIBOR加码350个基点.过桥贷款利率将在第六个月和第九个月后上调,综合利率为较LIBOR加码481个基点.

两部分贷款的综合利率为较LIBOR加码460个基点,综合平均贷款期限约为1.5年.A部分平均期限是2.5年.

银行受邀分三个层次参贷,可选择参加其中一个部分,或按比例参贷:

承贷3亿美元或更多的银行获得委托主办行兼额度分配行头衔,且分别从A部分和B部分获得300基点和175基点的先付费用.

承贷2亿美元或更多的银行获委托主办行头衔,分别从A部分和B部分获得先付费用250基点和150基点.

承贷1亿美元或更多的银行可获委托主办行头衔,分别从A部分和B部分获得先付费用200基点和125基点.

对三个层次的参贷银行而言,综合先付费用分别为217基点、183基点和150基点;综合的所有资金收益分别相当于604.67基点、582基点和560基点.

若贷款银行仅承诺参与A部分贷款,三个层次银行的所有资金收益分别为570基点、550基点和530基点.

若贷款银行仅参与B部分贷款,三个层次银行的所有资金收益分别为656基点、631基点和606基点.

邀请已于3月初向潜在贷方发出.阿里巴巴计划在4月底或5月初左右完成对阿里巴巴(ALIBABA.COM)1688.HK的私有化.(完)