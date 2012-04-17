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亚洲 | 2012年 4月 17日 星期二 14:15 BJT

《外汇动态》美元/印度卢比在印度央行意外大幅降息后触及日低

0555GMT---在印度央行意外大幅降息50个基点后,美元/印度卢比INR=D2触及日低51.50,但随后扳回跌幅,因投资者怀疑汇价可能不会进一步大幅走低.

Westpac驻新加坡的外汇策略师Jonathan Cavenagh说,"有关进一步降息空间有限的言论,可能限制印度卢比的涨势."

"昨天公布通胀数据意外升高,且上修此前几个月的数据,这将成为印度央行考虑应有的降息幅度时的重中之重."(完)

--编译 王兴亚;审校 白云

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