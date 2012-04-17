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亚洲 | 2012年 4月 17日 星期二 14:10 BJT

〔澳新汇市〕澳元与新西兰元下跌,因澳洲央行表示或在5月降息

路透悉尼/惠灵顿4月17日电---澳元和新西兰元周二承压,因澳洲央行证实将考虑5月降息,同时西班牙财政相关担忧持续不退.

澳元兑美元AUD=D4自纽约尾盘的1.0381美元跌至1.0315,接近周一触及的低点1.0311美元和重要技术支撑位.

澳元逐步下跌,之前澳洲央行在4月政策会议纪录中重申,如果下周公布的通胀数据温和,将考虑在5月降息.[ID:nST0512875]

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