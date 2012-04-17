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亚洲 | 2012年 4月 17日 星期二 15:04 BJT

〔全球金融〕日本承诺向IMF增资600亿美元,助其抗击欧债危机(更新版)

(新增更多细节)

* 日本是承诺增资的首个非欧洲国家

* 日本财务大臣称希望其他国家效仿

* 日本注资承诺赶在IMF和G20会议之前

路透东京4月17日电---日本周二表示,将向国际货币基金组织(IMF)提供600亿美元贷款,这使该国成为首个向IMF承诺注资、增强其遏制欧债危机能力的非欧洲国家.

日本财务大臣安住淳表示,希望此举能激励其他国家也贡献资源.日本的注资承诺将在本周稍晚举行的20国集团(G20)领导人会议上正式宣布.

IMF总裁拉加德称,希望本周能为向该组织增资逾4,000亿美元争取到广泛支持,但要在本周稍后与世界银行和G20国家举行的会议上获得坚定承诺,恐怕不易.[ID:nSB1493128]

美国坚称不会参与增资,而包括中国、巴西和俄罗斯等新兴国家的其他经济体也一直拒绝做出承诺.

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