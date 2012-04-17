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亚洲 | 2012年 4月 17日 星期二 14:23 BJT

〔日本股市〕小幅收低,Gree受美林报告提振上涨

路透东京4月17日电---日本股市日经指数周二继昨日大跌后继续下滑,不过游戏公司Gree逆势上涨,因美银美林公布乐观的行业报告,促使投资者回补空头.

日经指数.N225收低0.1%,报9,464,71点.周一因西班牙财政忧虑而收低1.7%,跌破9,500点的关键水准.

东证股价指数.TOPX收低0.1%,报803.09.

Gree(3632.T)飙升9.1%,是主板成交值最高的个股,因此前美林提高该公司目标股价,维持"买入"评级.(完)

--编译 程琳;审校 徐文焰

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