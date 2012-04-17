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亚洲 | 2012年 4月 17日 星期二 14:20 BJT

〔韩国股市〕小幅收低,受累于市场对欧债危机的持续忧虑

路透首尔4月17日电---韩国股市周二小幅收低,因市场对欧元区债务危机重燃的担忧挥之不去,投资者料削减风险押注,等待西班牙标债结果.

能源类股表现不佳,韩国第三大炼厂--S-Oil (010950.KS)跌2.7%.GS Holdings (078930.KS)亦跌1.7%.

韩国综合股价指数.KS11收低0.37%,报1,985.30点.(完)

--编译 侯向明; 审校 高琦

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