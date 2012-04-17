新加坡蝉联外派员工最宜居城市

国际油市：超低含硫量柴油与500ppm柴油价差收窄
路透新加坡2月20日 - 超低含硫柴油及含硫量500ppm柴油的价差周一从上周五的每桶0.51美元收窄至0.47美元，交易员表示，因后者的需求胜过前者。
(本文由路透中文网编译提供)
路透新加坡4月17日电---咨询公司ECA
International周二称，在亚洲外派员工眼中，新加坡是全世界最宜居城市，排名遥遥领先于香港，香港空气质量在世界主要城市中排名靠后。
ECA亚洲区域总监关礼廉在声明中说：“空气污染仍是香港的主要问题。”
ECA此项调查中，新加坡是亚洲外派员工的首选，今年蝉联榜首，悉尼则连续第二年排名第二。
澳大利亚其他城市亦排名靠前，阿德莱德和布里斯班并列第三，珀斯排名第六，堪培拉排名第七。
香港排名则从一年前的第14升至第11，因日本去年强震导致东京和横滨基础设施受创。
关礼廉称，新加坡生活成本超过香港，而雇主未必会承担这部分压力。
他说：“公司不大可能为了吸引员工来新加坡工作，而特别提供津贴。”
亚洲外派员工眼中的最宜居城市排名如下：
1 新加坡
2 悉尼
3 阿德莱德
3 布里斯班
5 神户
6 珀斯
7 堪培拉
8 都柏林
8 墨尔本
8 哥本哈根
11 伯尔尼
11 香港
11 温哥华
11 奥克兰 （完）
--编译：朱淑珍 发稿：王凤昌
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