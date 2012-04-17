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亚洲 | 2012年 4月 17日 星期二 16:31 BJT

新加坡蝉联外派员工最宜居城市

(本文由路透中文网编译提供)

路透新加坡4月17日电---咨询公司ECA

International周二称，在亚洲外派员工眼中，新加坡是全世界最宜居城市，排名遥遥领先于香港，香港空气质量在世界主要城市中排名靠后。

ECA亚洲区域总监关礼廉在声明中说：“空气污染仍是香港的主要问题。”

ECA此项调查中，新加坡是亚洲外派员工的首选，今年蝉联榜首，悉尼则连续第二年排名第二。

澳大利亚其他城市亦排名靠前，阿德莱德和布里斯班并列第三，珀斯排名第六，堪培拉排名第七。

香港排名则从一年前的第14升至第11，因日本去年强震导致东京和横滨基础设施受创。

关礼廉称，新加坡生活成本超过香港，而雇主未必会承担这部分压力。

他说：“公司不大可能为了吸引员工来新加坡工作，而特别提供津贴。”

亚洲外派员工眼中的最宜居城市排名如下：

1 新加坡

2 悉尼

3 阿德莱德

3 布里斯班

5 神户

6 珀斯

7 堪培拉

8 都柏林

8 墨尔本

8 哥本哈根

11 伯尔尼

11 香港

11 温哥华

11 奥克兰 （完）

--编译：朱淑珍 发稿：王凤昌

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