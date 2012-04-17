美军方称对奥巴马保镖的嫖妓丑闻感到“尴尬”

美国各类经济指标总览--2017/2/20
当前值 前次值 失业率(%) 4.8 (1月) 4.7 (12月) 非农业就业岗位(万) 增加22.7 (1月) 增加15.7 (12月修正值) 平均时薪(%) +0.1 (1月) +0.2 (12月修正值) 消费者物价指数(CPI)(%) +0.3 (12月) +0.2 (11月) 不包括食品和能源核心CPI(%) +0.3 (1月) +0.2 (12月) 实质所得(%)
(本文由路透中文网编译提供)
路透华盛顿4月16日电---美国军方高官称，对执行保护总统任务的士兵被控违反宵禁令、并可能卷入“不当行为”感到“尴尬”。
美国参谋长联席会议主席邓普西(Martin Dempsey)称：“我们让总统失望了。”
他在新闻发布会上表示，奉命到美洲峰会执行保安任务的美国特勤人员和军人被控行为不检，这影响到了峰会。哥伦比亚警方指控相关人员嫖妓。
邓普西对记者说：“现在人们都在谈这件事，反而不关注峰会本身了。”（完）
编译：靳怡雯 发稿：朱淑珍
当前值 前次值 失业率(%) 4.8 (1月) 4.7 (12月) 非农业就业岗位(万) 增加22.7 (1月) 增加15.7 (12月修正值) 平均时薪(%) +0.1 (1月) +0.2 (12月修正值) 消费者物价指数(CPI)(%) +0.3 (12月) +0.2 (11月) 不包括食品和能源核心CPI(%) +0.3 (1月) +0.2 (12月) 实质所得(%)
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
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