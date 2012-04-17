美军方称对奥巴马保镖的嫖妓丑闻感到“尴尬”

美国参谋长联席会议主席邓普西(Martin Dempsey)称：“我们让总统失望了。”

他在新闻发布会上表示，奉命到美洲峰会执行保安任务的美国特勤人员和军人被控行为不检，这影响到了峰会。哥伦比亚警方指控相关人员嫖妓。