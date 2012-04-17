〔中国债市〕人民币利率互换窄幅盘整,市场预期不明尚待消息面指引

路透上海4月17日电---中国人民币利率互换(IRS)周二窄幅盘整.宏观数据陆续公布后,投资者缺乏明确的方向指引,市场呈现胶着状态.而上午国开行新债的集中发行,增强了IRS曲线陡峭化的预期.

"没什么方向,大家比较纠结.早盘国开行(新债),收益率曲线在看陡,影响到了IRS走势的预期."北京一银行交易员表示.

业内人士稍早透露,国开行上午招标的一年、三年、五年、七年和10年固息金融债,中标利率分别为3.45%、3.93%、4.11%、4.32%和4.44%.[ID:nSB1493144]

受财政存款因素影响,投资者对未来资金面保持谨慎.上述交易员认为,并无明显下跌趋势的资金利率,限制了IRS短端品种的下行空间.此外,国内经济表现疲弱,但通胀压力犹存.长端走势亦缺少进一步的指向,多维持区间盘整.

银行间市场质押式回购利率CNREPO=CFXS周二大多震荡下行.市场人士表示,昨日的准备金退款及时补充了流动性,今日隔夜资金供给略有增多,但受财政存款上缴的影响,资金需求旺盛支撑七天及以上回购利率仍维持在高位.[CN/CN]

以下为路透中国人民币利率互换(IRS)部分报价CNIRSFIX01(基于七天回购利率,单位为百分比):

三个月 一年 三年 五年 七年

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周二 3.3083/3.4417 3.1636/3.2550 3.2229/3.3186 3.3757/3.4729 3.4060/3.6840

周一 3.2771/3.4229 3.1725/3.2667 3.2283/3.3217 3.3833/3.4783 3.4050/3.6650

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变动 +0.0312/+0.0188 -0.0089/-0.0117 -0.0054/-0.0031 -0.0076/-0.0054 +0.0010/+0.0190

注: 以上数据均为按季度计算报价

利率互换(掉期)是交易双方将同种货币不同利率形式的资产或者债务相互交换.债务人通过利率掉期,将其自身的浮动利率债务转换为固定利率债务,或将固定利率债务转换为浮动利率债务的操作,利率互换不涉及债务本金的交换.

中国外汇交易中心统计数据显示,2012年3月人民币IRS成交的名义本金总额为1,903.43亿元人民币,较2月的2,033.5亿元稍减.(完)

--发稿 冉莹; 审校 曾祥进

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