〔中国股市〕沪综指振荡收跌,上市公司一季报疲弱令大盘承压

路透北京4月17日电---中国股市沪综指周二继续振荡收低,因获利盘持续套现,且上市公司一季报数据疲弱令大盘承压.分析人士指出,在量能制约背景下,短期股指仍将维持震荡调整格局.

沪综指.SSEC收报2,334.985点,跌22.041点,或0.94%.今日上海A股成交额723亿元人民币,上交易日为736亿元.

新时代证券研发中心副总秦茂军表示,前期围绕温州金融改革热点展开的投机性炒作退潮,加之上市公司一季报数据又偏弱,市场可能会出现小幅回落调整,目标或至2,300点,但总体来看,指数往上和往下的空间都不大.

"这批资金获利盘需要回吐,...一季度(业绩)下滑还在忍受范围内,短期不可能推出猛烈的放松政策."他并称,尽管近期金融体制改革及汇率政策对市场影响正面,但亦不排除汇率放开或增加相关公司和银行的风险.

数据显示,截至4月15日,A股上市公司中共有834家公布了一季度业绩预告.从比例来看,业绩增长的只占到已经公布业绩预告公司中的约46%,超过半数的上市公司面临业绩下滑甚至亏损的风险.

中国政府接连出台人民币汇率改革措施令市场应接不暇.继扩大人民币汇率日波幅倍增至1%后;随即再宣布允许外汇市场交易机构卖空美元,彰显中国央行对目前汇率均衡水平的信心.[ID:nST0512623]

沪深300指数4月合约CIFJ2尾盘报2,547.8点,跌1.25%,成交量为236,963手.(完)

--发稿 尹嫄婷; 审校 曾祥进

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