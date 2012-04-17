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市场报道 | 2012年 4月 17日 星期二 14:54 BJT

《外汇动态》欧洲开盘:欧元回到1.31美元下方,关注西班牙公债标售

0638GMT---欧元兑美元EUR=下跌0.3%,报1.3097美元,徘徊在略低于1.3130美元附近的100日移动均线下方,此前一波空头回补带来的反弹失去动能.德国4月ZEW经济景气判断指数和西班牙公债标售是欧洲交易时段的关注重点.

美元/日圆JPY=持平于80.40日圆.据称美元买单在80.20/30日圆,停损单在80日圆下方.

澳元兑美元AUD=D4下跌0.4%,报1.0309美元,此前澳洲央行公布立场温和的会议记录.(完)

--编译 洪曦;审校 白云

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