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亚洲 | 2012年 4月 17日 星期二 14:56 BJT

〔日本股市〕收盘几近持平,Gree受美林报告提振上涨(更新版)

(新增细节)

路透东京4月17日电---日本股市日经指数周二继昨日大跌后企稳,不过游戏公司Gree逆势上涨,因美银美林公布乐观的行业报告,促使投资者回补空头.

日经指数.N225收低0.1%,报9,464,71点.周一因西班牙财政忧虑而收低1.7%,跌破9,500点的关键水准.

"当前情况是典型的神经质表现.日圆敏感题材类股再度遭抛,但昨天还在被追捧,所以到明天很可能又会上涨,"一欧系券商的交易员说.

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