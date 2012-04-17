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亚洲 | 2012年 4月 17日 星期二 15:24 BJT

〔全球金市〕金价追随欧元疲态而微跌,关注西班牙情势发展

分析师表示,如果欧债形势恶化,黄金的避险魅力可能会再次吸引投资者.

"我们预计,如果欧洲信贷状况继续恶化,黄金(和美元)上涨动能或会增强,以进一步反映出紧张情绪升温,"INTL FCStone的分析师Ed Meir在一份研究报告中表示.

0312GMT,现货金XAU=小跌0.1%,报每盎司1,649.70美元,连续第三个交易日下跌.美国期金GCcv1几无变动,报1,650.80美元.

路透市场分析师王涛说,技术分析表明现货金日内或跌至1,630美元.

辉立期货驻新加坡分析师Lynette Tan表示,美元走强可能限制黄金的涨幅,并使价格在区间内波动,尤其是在美国经济复苏似乎进展顺利之时.

美元指数.DXY上日升至一周半高点,打击了以美元计价商品的价格,因为其价格对于其他货币持有者来说变得更加昂贵.

--------------------------0312GMT------------------------------

价格 变动 涨跌% 年初迄今 成交量

涨跌%

现货金 1649.70 -1.90 -0.12 5.49

现货银 31.43 -0.02 -0.06 13.51

现货铂金 1568.69 -0.31 -0.02 12.61

现货钯金 650.45 2.05 +0.32 -0.31

COMEX期货合约

6月黄金 1650.80 1.10 +0.07 5.36 5248

5月白银 31.43 0.05 +0.17 12.57 591

汇率

欧元/美元 1.3116

美元/日圆 80.48

附注: 现货月报价为美元/盎司;TOCOM期约报价为日圆/克.(完)

--编译 王翔琼/李春喜;审校 隋芬/侯向明

贵金属报导.......[GOL-CMN] 基本金属报导......[MET-CMN]

全球金市.........[GOL/HCN] COMEX金持仓....[CFTC/GOLCN]

伦敦金定盘.....[GOL/FIXCN] COMEX铜持仓....[CFTC/COPCN]

现货金..............XAU= 现货银...............XAG=

现货铂金............XPT= 现货钯金.............XPD=

金属期市.........[MET/LCN] LME库存变化.....[LME/S1CN]

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