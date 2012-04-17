〔全球金市〕金价追随欧元疲态而微跌,关注西班牙情势发展

国际油市：超低含硫量柴油与500ppm柴油价差收窄
路透新加坡2月20日 - 超低含硫柴油及含硫量500ppm柴油的价差周一从上周五的每桶0.51美元收窄至0.47美元，交易员表示，因后者的需求胜过前者。
分析师表示,如果欧债形势恶化,黄金的避险魅力可能会再次吸引投资者.
"我们预计,如果欧洲信贷状况继续恶化,黄金(和美元)上涨动能或会增强,以进一步反映出紧张情绪升温,"INTL FCStone的分析师Ed Meir在一份研究报告中表示.
0312GMT,现货金XAU=小跌0.1%,报每盎司1,649.70美元,连续第三个交易日下跌.美国期金GCcv1几无变动,报1,650.80美元.
路透市场分析师王涛说,技术分析表明现货金日内或跌至1,630美元.
辉立期货驻新加坡分析师Lynette Tan表示,美元走强可能限制黄金的涨幅,并使价格在区间内波动,尤其是在美国经济复苏似乎进展顺利之时.
美元指数.DXY上日升至一周半高点,打击了以美元计价商品的价格,因为其价格对于其他货币持有者来说变得更加昂贵.
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价格 变动 涨跌% 年初迄今 成交量
涨跌%
现货金 1649.70 -1.90 -0.12 5.49
现货银 31.43 -0.02 -0.06 13.51
现货铂金 1568.69 -0.31 -0.02 12.61
现货钯金 650.45 2.05 +0.32 -0.31
COMEX期货合约
6月黄金 1650.80 1.10 +0.07 5.36 5248
5月白银 31.43 0.05 +0.17 12.57 591
汇率
欧元/美元 1.3116
美元/日圆 80.48
附注: 现货月报价为美元/盎司;TOCOM期约报价为日圆/克.(完)
--编译 王翔琼/李春喜;审校 隋芬/侯向明
贵金属报导.......[GOL-CMN] 基本金属报导......[MET-CMN]
全球金市.........[GOL/HCN] COMEX金持仓....[CFTC/GOLCN]
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现货金..............XAU= 现货银...............XAG=
现货铂金............XPT= 现货钯金.............XPD=
金属期市.........[MET/LCN] LME库存变化.....[LME/S1CN]
路透新加坡2月20日 - 超低含硫柴油及含硫量500ppm柴油的价差周一从上周五的每桶0.51美元收窄至0.47美元，交易员表示，因后者的需求胜过前者。
路透新加坡2月20日 - 马来西亚棕榈油期货周一连续第三天下滑，跌至11月中旬以来低位；需求迟缓及预计供给增加，均压抑盘势。
路透2月20日 - 东南亚股市周一在清淡市况中多数收涨，反映亚股的温和涨势，在本周多位美联储官员陆续发表演说之前，投资者态度谨慎。 美国克利夫兰联邦储备银行总裁梅斯特(Loretta Mester)周一称，如果经济保持目前的表现，她认为此时可以升息。 菲律宾股市 上涨0.5%，因投资者逢低抢进，总成交量为30日均值的约73%。 菲律宾披索兑美元 稍早时贬值至逾10年最低，损及外资以美元计价的回报率。 泰国股市 攀升，能源股和基本金属股受惠于美元下跌而上涨，带动大盘走扬。 印尼股市 收高0.2%，由能源股和消费循环股领涨。 新加坡股市 下跌0.4%，受到工业股下滑拖累，例如Jardine Matheson控股 下跌了1.7%。 星展集团 和大华银行 分别下跌0.5%和0.3%。 1031 GMT，MSCI