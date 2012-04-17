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亚洲 | 2012年 4月 17日 星期二 15:07 BJT

〔澳洲股市〕回吐盘初涨幅收低0.3%,力拓股价下跌

路透悉尼4月17日电---澳洲股市周二回吐盘初涨幅,收跌0.3%,因西班牙借债成本飙升,且力拓(RIO.AX)(RIO.L)第一季产量意外下滑,令投资者紧张.

力拓称,第一季其全资所有以及合资矿山自有比例的产量由前一季的5,120万吨降至4,600万吨.力拓是仅次于淡水河谷(VALE5.SA)的全球第二大铁矿石厂商,也是中国钢铁行业的主要供应商.[ID:nSB1493124]

据最新数据,澳股指标S&P/ASX 200指数跌13.74点至4,288.60点,再次失守4,300点.(完)

--编译 王丽鑫;审校 程琳

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