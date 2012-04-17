路透伦敦4月17日电---以下为CMC MARKETS分析师对外汇市场重要技术走势及价位的预测:

欧元/美元:欧元测试过1.30美元支撑位,但之后升至1.31美元上方,并进行整固.55日移动均线仍构成阻力,除非汇价升破1.3150和1.3180美元,否则反弹并升破1.3280美元的可能性不大.而若升破该位,则可能再次测试1.34美元区域.1.3050美元有可能再次被跌破,届时将再次下看1.30美元.而若跌破该位,则可能回落至2月低位1.2970美元.

美元/日圆:跌破55日移动均线切入位80.90日圆,但仍处在80.09日圆关口附近的下一支撑区域之上.若此区域也失守,则可能回落至100日移动均线切入位79.16日圆,不过该位应能守稳.美元上行将在81.06日圆处(76.02-84.18间38.2%的回档位)遇阻,下道阻力为81.80日圆.只有令人信服地收在83.40日圆之上,才可能再次测试近期高位84.18日圆.

欧元/英镑:昨日测试0.8220英镑支撑位并触及18个月低位后,欧元已反弹,0.8250和0.8270将是关键阻力位.更上方的0.8300英镑区域形势难测.而若再次跌破0.8220英镑,则可能重新测试去年8月以来未见水准0.8140英镑.若升破0.8300英镑,涨势或在55日移动均线切入位约0.8350英镑受到遏制.

纽约 当日 今年来 2011年

0749GMT 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

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欧元/美元 EUR= 1.3132 1.3138 -0.05 +1.44 1.2945

美元/日圆 JPY= 80.54 80.39 +0.19 +4.68 76.94

欧元/日圆 EURJPY=R 105.75 105.63 +0.11 +6.21 99.57

美元/瑞郎 CHF= 0.9152 0.9145 +0.08 -2.39 0.9376

英镑/美元 GBP= 1.5915 1.5898 +0.11 +2.45 1.5535

美元/加元 CAD= 0.9988 0.9996 -0.08 -2.01 1.0193

澳元/美元 AUD= 1.0331 1.0351 -0.19 +1.04 1.0225

新西兰元/美元 NZD= 0.8172 0.8199 -0.33 +4.98 0.7784

澳元/日圆 AUDJPY=R 83.190 83.230 -0.05 +5.79 78.640

新西兰元/日圆 NZDJPY=R 65.810 65.920 -0.17 +9.99 59.830

英镑/日圆 GBPJPY=R 128.16 127.82 +0.27 +7.22 119.53

澳元/新西兰元 AUDNZD=R 1.2633 1.2615 +0.14 -3.76 1.3126

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附注:上收市价是纽约汇市2030 GMT报价,当日涨跌幅亦以此为基准计算.(完)

--编译 许娜;审校 程琳

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