美国大城市对全球增长至关重要--麦肯锡

国际油市：超低含硫量柴油与500ppm柴油价差收窄
路透新加坡2月20日 - 超低含硫柴油及含硫量500ppm柴油的价差周一从上周五的每桶0.51美元收窄至0.47美元，交易员表示，因后者的需求胜过前者。
(本文由路透中文网编译提供)
路透4月17日电---麦肯锡全球研究院（MGI）周二称，全球经济发展的未来要部分仰仗美国大城市的命运，后者将占全球经济总量的一大部分。
“未来15年，全球GDP增长的逾10%预计将源于美国大城市，该比例超过其他所有发达国家大城市贡献之和。”麦肯锡全球研究院在报告中写道。
该研究院还表示，全球GDP增长的7%将源于美国前30个大城市。
该研究院认为，到2025年，纽约将成为以GDP衡量继东京之后全球排名第二的大城市，洛杉矶排名第四。规模稍小的美国城市也将凭借其人口增长和多元化，对经济表现产生重大影响。
“但是并非所有美国城市都能赶得上新兴市场中很多城市的迅速成长。未来15年，北京和上海的GDP料超过美国第三大城市芝加哥。”
麦肯锡指出，“与欧洲相比，美国大量人口居住在大城市，而且人均GDP也相对更高，令美国大城市对经济的影响也更大。”
“短期来看，城市面临的主要挑战是去杠杆化和持续的失业。长期来看，人口老龄化和发展中国家城市力量迅速增长的趋势将继续造就机会和挑战。”（完）
编译：李富强 发稿：王凤昌
路透新加坡2月20日 - 超低含硫柴油及含硫量500ppm柴油的价差周一从上周五的每桶0.51美元收窄至0.47美元，交易员表示，因后者的需求胜过前者。
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