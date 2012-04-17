〔中国票据市场〕转贴利率延续缓跌步伐,短期走向或受资金面变化影响

路透上海4月17日电---中国票据市场转贴利率周二延续缓跌步伐,银行票据业务规模仍普遍宽裕,收票需求不减,压制市场利率难以抬头.

交易员认为,近期财政存款高峰逐渐来临,票据利率短期走向或受资金面变化扰动,不过在货币政策稳中偏松的背景下,偏暖的信贷环境仍会持续,转贴利率低位运行的格局难有逆转.

"现在还是收(票)的人多,信贷短期化趋势,只能靠票据,"上海一银行交易员称.

他指出,由于实体经济未有明显起色,企业信贷需求仍偏弱,这也导致票源偏少,市场供求失衡局面持续;不过很快将进入4月下旬,月末调信贷规模的压力可能令本月内转贴利率的续跌空间有限.待进入5月后,如果资金面没有大幅收紧,转贴利率仍有下行空间.

中国3月新增贷款意外突破万亿大关,创下14个月新高.不过,季节性猛增难以持续,且中长期贷款需求偏弱.[ID:nSB1485348]

以下为路透中国银票转贴参考率(全国)报价<0#CNBAYBMK=>:

1个月(%) 6个月(%) 一年(%)

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今日 5.7877/5.4326 5.9792/5.6845 6.9420/6.4614

上日 5.8200/5.4542 6.0198/5.7050 7.0392/6.5826

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变动-3.23bp/-2.16bp -4.06bp/-2.05bp -9.72bp/-12.12bp

票据市场是短期资金融通的市场.此前的中国票据市场处于分割状态,在各行各地区之间的流动性较差;交易品种基本限于汇票,交易期限规定在六个月以内,其中银行承兑汇票是最主要的交易工具.交易方式包括回购和转贴(即买断).

电子商业汇票系统于2009年10月28日在中国人民银行清算总中心正式上线.20家金融机构顺利接入电子商业汇票系统,开始为其客户办理电子商业汇票业务.电子商业汇票的期限由纸质票据的半年延长为一年.

**逆回购报价继续走低**

而回购报价方面,据路透中国银票回购参考率报价<0#CNBARPYBMK=>,今日全国范围期限一个月内的逆回购(出资方)参考率年利率报价CNT1BARPYFIX=为5.0457%,较上日的5.0770%继续走低.

部分期限路透央票参考率CNTBFIX(%):

1个月 3个月

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今日 3.0936/3.0386 3.2679/3.2099

上日 3.0876/3.0326 3.2669/3.2089

注: 路透中国银票转贴参考率目前由中国51家商业银行参与报价.(完)

--发稿 边竞; 审校 乔艳红

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