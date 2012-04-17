〔中国票据市场〕转贴利率延续缓跌步伐,短期走向或受资金面变化影响

国际油市：超低含硫量柴油与500ppm柴油价差收窄
路透新加坡2月20日 - 超低含硫柴油及含硫量500ppm柴油的价差周一从上周五的每桶0.51美元收窄至0.47美元，交易员表示，因后者的需求胜过前者。
路透上海4月17日电---中国票据市场转贴利率周二延续缓跌步伐,银行票据业务规模仍普遍宽裕,收票需求不减,压制市场利率难以抬头.
交易员认为,近期财政存款高峰逐渐来临,票据利率短期走向或受资金面变化扰动,不过在货币政策稳中偏松的背景下,偏暖的信贷环境仍会持续,转贴利率低位运行的格局难有逆转.
"现在还是收(票)的人多,信贷短期化趋势,只能靠票据,"上海一银行交易员称.
他指出,由于实体经济未有明显起色,企业信贷需求仍偏弱,这也导致票源偏少,市场供求失衡局面持续;不过很快将进入4月下旬,月末调信贷规模的压力可能令本月内转贴利率的续跌空间有限.待进入5月后,如果资金面没有大幅收紧,转贴利率仍有下行空间.
中国3月新增贷款意外突破万亿大关,创下14个月新高.不过,季节性猛增难以持续,且中长期贷款需求偏弱.[ID:nSB1485348]
以下为路透中国银票转贴参考率(全国)报价<0#CNBAYBMK=>:
1个月(%) 6个月(%) 一年(%)
-------------------------------------------------------
今日 5.7877/5.4326 5.9792/5.6845 6.9420/6.4614
上日 5.8200/5.4542 6.0198/5.7050 7.0392/6.5826
-------------------------------------------------------
变动-3.23bp/-2.16bp -4.06bp/-2.05bp -9.72bp/-12.12bp
票据市场是短期资金融通的市场.此前的中国票据市场处于分割状态,在各行各地区之间的流动性较差;交易品种基本限于汇票,交易期限规定在六个月以内,其中银行承兑汇票是最主要的交易工具.交易方式包括回购和转贴(即买断).
电子商业汇票系统于2009年10月28日在中国人民银行清算总中心正式上线.20家金融机构顺利接入电子商业汇票系统,开始为其客户办理电子商业汇票业务.电子商业汇票的期限由纸质票据的半年延长为一年.
**逆回购报价继续走低**
而回购报价方面,据路透中国银票回购参考率报价<0#CNBARPYBMK=>,今日全国范围期限一个月内的逆回购(出资方)参考率年利率报价CNT1BARPYFIX=为5.0457%,较上日的5.0770%继续走低.
部分期限路透央票参考率CNTBFIX(%):
1个月 3个月
----------------------------------
今日 3.0936/3.0386 3.2679/3.2099
上日 3.0876/3.0326 3.2669/3.2089
注: 路透中国银票转贴参考率目前由中国51家商业银行参与报价.(完)
--发稿 边竞; 审校 乔艳红
中国债市相关新闻[CN-DBT-CMN] 中国货币市场相关新闻[CN-MMT-CMN]
中国债市市场报导[CN/CN] 中国公开市场报导[CN/MMTCN]
中国债市利率产品相关新闻[CNY/CN-DBT] 中国债市信用产品相关新闻[COR/CN]
中国票据市场报导[CN/CPCN] 中国经济相关新闻[CN-MCE-CMN]
中国利率相关新闻[CN-INT-CMN] 中国已公布经济指标/主要金融数据[ECI/CN]
索引页面 CNFIXINDEXC 报价商信息 CNFIXINDEXC02
央行票据参考率报价 <0#CNTBFIX=R> 国债参考率报价 <0#CNTSYFIX=R>
金融债参考率报价 <0#CNSOVFIX=R>
路透新加坡2月20日 - 超低含硫柴油及含硫量500ppm柴油的价差周一从上周五的每桶0.51美元收窄至0.47美元，交易员表示，因后者的需求胜过前者。
路透新加坡2月20日 - 马来西亚棕榈油期货周一连续第三天下滑，跌至11月中旬以来低位；需求迟缓及预计供给增加，均压抑盘势。
路透2月20日 - 东南亚股市周一在清淡市况中多数收涨，反映亚股的温和涨势，在本周多位美联储官员陆续发表演说之前，投资者态度谨慎。 美国克利夫兰联邦储备银行总裁梅斯特(Loretta Mester)周一称，如果经济保持目前的表现，她认为此时可以升息。 菲律宾股市 上涨0.5%，因投资者逢低抢进，总成交量为30日均值的约73%。 菲律宾披索兑美元 稍早时贬值至逾10年最低，损及外资以美元计价的回报率。 泰国股市 攀升，能源股和基本金属股受惠于美元下跌而上涨，带动大盘走扬。 印尼股市 收高0.2%，由能源股和消费循环股领涨。 新加坡股市 下跌0.4%，受到工业股下滑拖累，例如Jardine Matheson控股 下跌了1.7%。 星展集团 和大华银行 分别下跌0.5%和0.3%。 1031 GMT，MSCI