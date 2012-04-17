本田将率先从二手汽车零部件上提取稀土

国际油市：超低含硫量柴油与500ppm柴油价差收窄
路透新加坡2月20日 - 超低含硫柴油及含硫量500ppm柴油的价差周一从上周五的每桶0.51美元收窄至0.47美元，交易员表示，因后者的需求胜过前者。
(本文由路透中文网编译提供)
路透东京4月17日电---本田汽车(7267.T)周二表示，该公司将在全球率先从二手汽车零部件上提取稀土，并回收这种主要被中国控制的昂贵原材料。
本田汽车表示，公司本月已同日本Metals & Chemicals合作，开始从全球经销商的二手混合动力汽车的镍氢电池上提取稀土金属。
全球有大约95%的稀土由中国生产，但中国加强了稀土出口控制，导致稀土价格飙升。
本田表示，新技术可从混合动力汽车的镍氢电池中提取其中逾80%的稀土。公司还计划在其他零部件中也推广这种提取方式。
在政府提供补贴的帮助下，日本汽车商和其他稀土消费大户都在研究减少稀土使用量或开发稀土替代品的方法。（完）
编译：靳怡雯 发稿：王燕焜
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路透新加坡2月20日 - 马来西亚棕榈油期货周一连续第三天下滑，跌至11月中旬以来低位；需求迟缓及预计供给增加，均压抑盘势。
路透2月20日 - 东南亚股市周一在清淡市况中多数收涨，反映亚股的温和涨势，在本周多位美联储官员陆续发表演说之前，投资者态度谨慎。 美国克利夫兰联邦储备银行总裁梅斯特(Loretta Mester)周一称，如果经济保持目前的表现，她认为此时可以升息。 菲律宾股市 上涨0.5%，因投资者逢低抢进，总成交量为30日均值的约73%。 菲律宾披索兑美元 稍早时贬值至逾10年最低，损及外资以美元计价的回报率。 泰国股市 攀升，能源股和基本金属股受惠于美元下跌而上涨，带动大盘走扬。 印尼股市 收高0.2%，由能源股和消费循环股领涨。 新加坡股市 下跌0.4%，受到工业股下滑拖累，例如Jardine Matheson控股 下跌了1.7%。 星展集团 和大华银行 分别下跌0.5%和0.3%。 1031 GMT，MSCI