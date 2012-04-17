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亚洲 | 2012年 4月 17日 星期二 16:26 BJT

〔中国期货〕上海期交所就白银期货合约征求意见,每手合约15千克

路透上海4月17日电---中国上海期货交易所网站周二发布通知,就白银期货合约及有关规则征求意见.根据新公布的白银期货标准合约草案,每手合约为15千克,合约的最低交易保证金为合约价值的7%.

白银期货合约草案指出,报价单位为元/千克,最小变动价位为1元/千克,每天涨跌停限制为上日结算价的±5%.每个合约的最后交易日为合约交割月的15日(遇法定假日顺延).

草案还指出,交割日为最后交易日后连续五个工作日,采用实物交割,用于交割的银锭银含量不低于99.99%,交割单位为30千克.

本次征求意见和建议反馈的截止日期为下周二(24日).

目前上海期交所已有铜、铝、锌、铅、黄金、螺纹钢、燃料油及天然橡胶等多个期货品种.而上海黄金交易所目前有白银现货交易.(完)

--发稿 林琦; 审校 张喜良

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